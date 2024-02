Ombudsman recebe perguntas para entrevista com Diretor de Redação

São Paulo

Com a proximidade do aniversário da Folha, que completa 103 anos no próximo dia 19 de fevereiro, o represente dos leitores do jornal —o ombudsman José Henrique Mariante — prepara uma entrevista com o Diretor de Redação, Sérgio Dávila.

Em sua história centenária, a Folha conta com o ombudsman desde 1989, quando o cargo foi criado de forma pioneira no jornalismo brasileiro. Ao longo destes 35 anos, a função do ombudsman é garantir que a voz do leitorado seja sempre escutada pela Redação, assim como promover debates em torno do jornalismo e, por consequência, ajudar a aprimorar o jornal cada vez mais.

Os leitores da Folha estão convidados a participar da entrevista entre ombudsman e Diretor de Redação enviando questões, críticas e sugestões através deste formulário.

As perguntas podem ser enviadas até o próximo sábado, dia 10 de fevereiro. Fica a critério do ombudsman selecionar quais questões serão levadas à entrevista e irão compor a edição especial da coluna.