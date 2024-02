Leitores avaliam posicionamento diplomático de Lula como positivo ou negativo

Após a polêmica gerada pela declaração do presidente Lula, que comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista, a Folha perguntou aos leitores qual era a avaliação deles para o posicionamento diplomático de Lula desde o início do terceiro mandato.

Os assinantes se dividiram entre definir a conduta do governo como positiva ou negativa. Confira algumas respostas a seguir.

Positiva

As posições são adequadas ao seu histórico diplomático e ao projeto de governo que Lula prometeu nas eleições. O alinhamento cego aos EUA como diretriz diplomática pode ser o sonho de muitos, mas é um desserviço ao Brasil como nação e como relevante participante das discussões internacionais.

Gabriel Schincariol (São Paulo, SP)



Acredito que seja o porta-voz das minorias que sempre foram massacradas pelo interesse geopolítico da Europa ocidental e dos EUA.

Vanderlei Barboza da Silva (Curitiba, PR)



Preservando a credibilidade e atitude mediadora conquistadas pelo país desde o fim da ditadura militar.

Ieda Soraia Silva Marques (Salvador, BA)

Lula durante coletiva em Adis Abeba, onde participou de reunião da União Africana - Michele Spatari/AFP

Saímos da condição de pária para de respeitabilidade perante a comunidade internacional!

Ana Lúcia Gonçalves Pereira (Campinas, SP)

Coerentes enquanto liderança do Sul Global, sempre a favor das populações oprimidas e da luta pela diminuição das desigualdades sociais e erradicação da pobreza.

Ygor Medeiros Brandão de Araújo (Natal, RN)



Ótimos e realistas, assume posição firme de chefe de Estado com pensamento independente, sem se curvar às correntes de opiniões mais aceitas, demonstrando senso crítico e sensibilidade sobre as atuais questões geopolíticas.

Tatiana Pires (São Paulo, SP)



Tem iniciativas importantes na articulação política e econômica, retomando o protagonismo de nosso país, como propulsor da paz e da justiça social e ambiental.

Rodrigo Suñe (Alegrete, RS)



Negativa

Desastroso. Como parte da velha esquerda jurássica da América Latina, é governado por um antiamericanismo tosco, e deixa a ideologia suplantar a diplomacia.

Elizângela Soares de Almeida (Brasília, DF)



Lamentável. Existem outros massacres ou até mesmo genocídios em outros países nesses momentos, inclusive na Ucrânia, e ele simplesmente ignora. Totalmente posição ideológica.

Luciana Nascimento (Rio de Janeiro, RJ)



Absurdos, ignorantes e mostram que Lula está completamente longe da realidade. Não conhece o seu próprio povo e muito menos outros países.

Juliana Bertolozzi de Oliveira (Guarulhos, SP)



Nota zero. Se tivesse nota menor, eu daria, pois não tem nada de bom, só viagens caras pagas pela população.

José Felipe Fernandes Polegatto (Sorriso, MT)

Equivocados, com dois pesos e duas medidas. Contraditório dependendo do país a que se propõe a falar.

Betina Teles (São Paulo, SP)



Lula deve se desculpar e se abster de dar declarações a respeito de assuntos internacionais, pois, diferente da repercussão nacional, as falas de Lula no âmbito internacional pode prejudicar severamente s imagem do Brasil.

Osmar Bezerra Fontanezi (Santo André, SP)



Não assume seu papel de líder regional para lidar com a ditadura venezuelana e quer se intrometer em assuntos que não possui influência no Oriente Médio. Um desastre completo, com uma visão atrasada de um mundo bipolar.

Jairo Soterio (São José dos Campos, SP)