Leitores repercutem fala de Lula sobre Israel: 'Desastrosa e infeliz'

Atritos diplomáticos

"Israel declara Lula ‘persona non grata’ após comparação com Holocausto nazista" (Mundo, 19/2). É óbvio que a fala do presidente Lula foi desastrosa e infeliz! Mas há de se notar uma reação desproporcional desse ministro israelense! Como bem lembrado, um senador da República chegou a comparar os golpistas do 8 de janeiro ao Holocausto e não vi o governo israelense ou alguma comunidade judaica, emitir quaisquer manifestações! Parece que a indignação é seletiva e pessoal!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)



Da mesma maneira, o atual presidente (assim como seu antecessor) dá seu show de improviso e despreparo em público.

Nos dois casos, para alimentar seu fiel rebanho de extremistas. Sobra para o Itamaraty a responsabilidade de tratar dos temas como adultos.

Marcus Castro (Belo Horizonte, MG)

Bandeira de Israel em janela de prédio na rua Prates no bairro do Bom Retiro, na região central da cidade - Zanone Fraissat/Folhapress

Ossos do ofício

"Professor não tem a melhor estrutura nem o melhor salário, mas tem amor, diz Tarcísio" (Educação, 20/2). Estou cansada desses artigos que falam muito e não dizem nada. A neutralidade seletiva do jornal é irritante. Além disso, quero saber quando vamos inserir na discussão o elemento mais prejudicado com essa bagunça toda: os alunos! Muito triste.

Eunice Santos (São Paulo, SP)



Secretaria de Estado da Educação está uma bagunça generalizada. Alterações constantes nas normas, incluindo as relacionadas a atribuições de aula; marginalização do magistério; falta de apoio técnico e formação continuada às escolas, as de tempo integral, em especial. E ele quer resolver tudo isso com amor?

João Perles (Pereira Barreto, SP)

Somos profissionais, não entidade assistencial. Acima de tudo, ser professor não é vocação e sim profissão e deveríamos ser tratados como tal! Amor não enche a barriga, não paga as contas. Trabalhamos em condições insalubres, de ruído o tempo todo. Além de alunos falando, aqueles ventiladores que parecem turbinas de avião.

Claudia Pinto (Sorocaba, SP)

Comemoração

"Prefeitura de São Sebastião é criticada ao fazer show para marcar 1º ano da tragédia que deixou 64 mortos" (Cotidiano, 19/2). Isso é inacreditável. É tudo mostrando um país onde a taxa de insanidade política parece crescer o tempo todo. Ainda bem que houve críticas.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Líder religioso

"Malafaia está forçando a barra para ser preso?" (Juliano Spyer, 19/2). O colunista mostra com riqueza de detalhes as incoerências do "pastor político" Silas Malafaia. Sem representatividade até em seu meio, ele perde a razão até quando a teria, não fosse seu método ridiculamente agressivo, se expressando sempre aos gritos! É um exímio mercador da fé, campo onde prosperou com resultados vultuosos.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)



Folha, 103

Parabéns pelo aniversário e pela iniciativa! O apelo à energia limpa é um serviço a bem do Brasil e do mundo.

Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (São Paulo, SP)



Tal compromisso alicerça a imagem deste jornal com a questão presente da sustentabilidade e da descarbonização urgente que precisamos perpetrar no Brasil e no planeta nas próximas décadas. Nunca a espécie humana esteve tão ameaçada como neste momento histórico que estamos vivendo. Nós, do Iveco Group, já assumimos o compromisso público de zerar a emissão de combustíveis fósseis antes do que está previsto no Acordo de Paris.

Jorge Görgen (São Paulo, SP)



Intensidade. Palavra que define a Folha nos seus 103 anos. A jovem centenária senhora acerta ao escolher como tema prioritário a transição energética, inexorável para a humanidade.

Duarte Nogueira (Ribeirão Preto, SP)



Acreditamos que, da mesma forma que uma refeição se torna especial quando elaborada com ingredientes de qualidade e cuidado no preparo, o jornalismo se constrói com jornalistas bem preparados e independentes. Ele é o ingrediente essencial para uma sociedade informada e consciente. Que este aniversário marque o início de um novo capítulo repleto de realizações, inovações e um impacto ainda mais profundo na sociedade. Parabéns pelos 103 anos de história!

Carlos Guerra, CEO do Giraffas (São Paulo, SP)



Meus parabéns à Folha pelos 103 anos de existência e pela adoção da campanha de energia limpa.

Ricardo Patah, presidente nacional da UGT (União Geral dos Trabalhadores SP) (São Paulo, SP)



Concorde-se ou não com posicionamentos da Folha —e eu às vezes discordo—, é inegável a sua importância para nosso Estado Democrático de Direito. É um privilégio para o país contar com essa voz em defesa da democracia e da pluralidade de opiniões por mais de 100 anos.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais para a democracia. Ao longo das décadas a Folha cumpriu um papel fundamental de trazer informações, revelar esquemas de corrupção e promover um amplo debate sobre políticas públicas que promovem a melhoria da qualidade da nossa democracia. Parabéns, Folha de S.Paulo.

Mauricio Neves, deputado federal (PP-SP) (Brasília, DF)



Tenho com a Folha uma relação afetiva, informativa e educativa que vai além da frieza racional da notícia. Parabéns, Folha.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)