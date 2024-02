Leitores opinam sobre fim da saidinha de presos: 'Mais TNT no combalido sistema prisional'

Fim das saidinhas

"Senado aprova projeto que acaba com saidinha de presos" (Cotidiano, 20/2). Em geral, me alinho com a esquerda, mas neste caso estou mais alinhada com a nova proposta.

Maria Aparecida Azevedo (Campinas, SP)



Não entendem como a cadeia e penitenciárias funcionam com suas regras informais... Mais TNT no combalido sistema prisional brasileiro.

Guilherme Augusto Guerreiro (Botucatu, SP)



Gostaria que endurecessem as leis também para políticos que praticam corrupção de qualquer natureza!

Telma Solange Guidi (Americana, SP)

Presídio feminino dentro do Complexo Prisional de Pedrinhas - Pedro Ladeira - 10.dez.23/Folhapress

Medidas de segurança

"‘Inaceitável paralisia’ do Conselho de Segurança da ONU resulta em mortes de inocentes, diz Mauro Vieira" (Mundo, 21/2). Muito bom o discurso do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Acho que aí é um campo que o Brasil deve liderar: rever as regras do CS da ONU.

Elizabeth O. Costa (Rio de Janeiro, RJ)



Só não entendi até agora o que o Brasil tem a ver com isso?! Para que se intrometer num terreno minado, no distante Oriente Médio, numa região em que não tem voz. Nem poder de decisão. Se conseguisse influir na América do Sul estaria de bom tamanho. Mas nem isso…

Regina Silva (São Paulo, SP)

Partido

"PT diz que ato de Bolsonaro em SP pode virar novo 8/1 e aciona Ministério Público" (Painel, 20/2). Diferentes correntes políticas de esquerda sempre defenderam o protagonismo popular, melhores condições de vida e avanços sociais. O PT ganhou força na política porque era combativo e solidário às lutas dos trabalhadores: teve grande atuação na campanha das Diretas Já (1984), no impeachment do Collor, nas manifestações contra as privatizações etc. O lulismo fez o PT se render à ordem dominante, agoniza sem lutar.

Hamilton Octavio de Souza (São Paulo, SP)

Declaração

"Celso Amorim está certo" (Mariliz Pereira Jorge, 20/2). Considero que a declaração do Lula sobre Holocausto foi infeliz, mas o fundamental do que ele diz está correto. Enquanto a mídia discute se é ou não genocídio, se é legítima a comparação com o Holocausto, os palestinos continuam sendo mortos por bombas, fome, falta de segurança, destruição de hospitais e infraestrutura. Humilhados, torturados. Não existe empatia com o sofrimento do povo palestino, essa é uma realidade.

Márcia Meireles (São Paulo, SP)

Sentença

"Daniel Alves é convocado a comparecer a tribunal, diz jornal catalão" (Esporte, 21/2). Esse julgamento vai ser emblemático. A partir dele, os ricos e famosos deveriam pensar "meu dinheiro compra qualquer Justiça? Ou é melhor eu pensar antes de agir?" ou "mulher é objeto? Ou eu tenho que ter limites?". Seria uma utopia? Ou um primeiro passo?

Sibelle Barcelos (Belo Horizonte, MG)

Linchamento

"Espancado até morrer, pedreiro foi vítima de fake news em Suzano (SP), diz polícia" (Cotidiano, 20/2). Ainda que ele maltratasse animais, não seria justificativa para tamanha violência. Existem leis e autoridades. A vida de um animal valendo mais do que a de um ser humano? Que Deus conforte o coração dessa mãe.

Raquel Ester Teixeira dos Santos (Rio de Janeiro, RJ)



Esse povo não gosta de animais. Eles gostam de animais "fofos", ou seja, cães e gatos. Os demais eles matam sem dó e fazem churrasco deles, sem remorso algum. Aliás, dizem proteger a vida de cães, mas não se importam em extinguir uma vida humana por conta de boatos.

Wilson Luiz Antonio (São José do Rio Preto, SP)



Nem na Idade Média! O sentimento de compaixão parece ter desaparecido da face da terra! Os que participaram do ato abominável, que incentivaram e mentiram precisam responder por este crime!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Exata

"Matemática e economia, valendo R$ 1,3 trilhão por ano" (Marcelo Viana, 20/2). A matemática é fundamental para o progresso econômico e social de um país e é também fator de cidadania.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Adversidades

"O maior problema é ter um só problema" (Becky S. Korich, 19/2). Acho essencial ter essa consciência de que todos estão sujeitos a essa aleatoriedade da vida. Não é questão de não ter sentimentos, pelo contrário. É poder descer do pedestal da vida moderna onde tudo é vendido como controle, merecimento, e a tristeza e a dor como fracassos.

Fernando Alves (São Paulo, SP)



Texto extremamente necessário. Muito obrigado por colocar em palavras a nossa insignificância diante daquilo que julgamos ser grandes problemas diários. Estarei na torcida e junto de minha fé pela recuperação de sua mãe.

Rodrigo Lara (São José dos Campos, SP)

Folha, 103

Parabéns à Folha que faz parte da minha vida. Sou jornalista, trabalho em rádio há 27 anos, mas bem antes, ainda na década de 1980, comecei a ler o jornal por influência dos meus pais. Tenho cinco livros sobre Copas do Mundo e o acervo da Folha sempre foi fundamental para as minhas pesquisas.

Thiago Uberreich (São Paulo, SP)



Com alegria transmitimos os nossos sinceros cumprimentos pela celebração dos 103 anos de fundação do jornal Folha de S.Paulo, este importante veículo, que há mais de um século cumpre com brilhantismo a sua missão de difundir informações confiáveis e qualificadas, estimulando o exercício da cidadania e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Humberto Casagrande Neto e Rodrigo Dib, superintendente geral e superintendente institucional do CIEE (São Paulo, SP)