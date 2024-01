Leitor diz que São Paulo foi impermeabilizada pela especulação imobiliária

Infraestrutura

"Ricardo Nunes diz que mudanças climáticas pioram alagamentos em São Paulo" (Cotidiano, 12/1). Não, Nunes, é mais que isso: São Paulo foi impermeabilizada pela especulação imobiliária e pelo nosso nojinho da natureza, essas duas coisas amparadas alegremente pela corrupção e incompetência política desde sempre. Mas também sabemos que a solução muito provavelmente não virá de você, ocupado que está com pautas "conservadoras" e bobagens tais.

Alex Sgobin (Campinas, SP)



Obra não resolve o problema, ao contrário pode agravar. A indústria do concreto e da construção civil é a que mais produz gazes do efeito estufa, envolve petróleo, mineração e impermeabilização do solo.

Eduardo de Mello (São Paulo, SP)

Demarcação

"Três indígenas ficam feridos em novo ataque no PR e Força Nacional deve atuar na região" (Cotidiano, 11/1). Desde 1500 perseguem e atacam os indígenas no Brasil. O genocídio se pratica aqui mesmo, não precisa ir a outro lugar para conhecê-lo.

Maurilio Fernandes Figueiredo (Florianópolis, SC)

Defesa da causa

"Polícia espanhola prende ambientalistas que colaram as mãos em obras de Goya" (Ilustrada, 12/1). O aquecimento global é um abacaxi sem precedentes na história da nossa civilização, e está claro que vamos torrar, a não ser que os países parem de fingir, e realmente comecem a focar a solução. O problema é que chamar a atenção para causa destruindo as coisas bonitas que ainda restam para nós lembrarmos que o mundo já foi um lugar bom é apenas um erro.

Flávio Taylor (São Paulo, SP)

Debate racial

"O desserviço do Big Brother Brasil" (Djamila Ribeiro, 12/1). Importante a sua voz para instrumentalização da questão dos negros. Sem dúvida é relevante o ponto abordado e não deve ser ignorado que as vozes que pensam as políticas públicas estejam cientes dos avanços e retrocessos alcançados nesse curto período desde a abolição da escravidão, mazela das sociedades, preparadas para implementar políticas adequadas.

Debora Oliveira Dias de Carvalho (Jundiaí, SP)



Infelizmente, o BBB nunca teve a intenção de trazer qualquer contribuição a um debate sério no país sobre a questão racial, ou sobre qualquer pauta relevante e/ou constitutiva das profundas desigualdades sociais do país. Parece que seu propósito é divertir, com o maior lucro possível.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)



Balneabilidade

"Com praias já alargadas e aumento do turismo, cidades seguem com problemas de infraestrutura" (Cotidiano, 12/1). Há quem diga que é a Miami brasileira. É tudo muito inacreditável: o metro quadrado mais caro e mais poluído.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)



E a solução é bem simples, visitem as outras milhões de praias perfeitas para uso num país com uma das maiores costas do mundo, inclusive, na sua grande maioria, longe das praias frias dos três estados do sul.

Samuel Pacheco (São Paulo, SP)

Mercado literário

"Censura aos livros está pior do que nunca, diz escritora fenômeno Judy Blume" (Ilustrada, 12/1). Tempos confusos esses em que a extrema direita recusa-se a censurar crimes da internet, e proíbem e censuram livros em biblioteca, é realmente muito contraditório.

Neucir Valentim (São Gonçalo, RJ)

Afastamento de trabalho

"Entenda a hérnia de disco, que afastou Taís Araújo das gravações de ‘The Masked Singer’" (Equilíbrio, 10/1). Mais matérias a respeito são necessárias. O INSS deveria promover debates sobre esse e outros casos de saúde. Até mesmo por questões econômicas, acho que valeria a pena.

Joaquim Rosa (São José dos Campos, SP)

Causos

"Nas sombras e no contrapé" (Socorro Acioli, 10/1). Socorro, que Acioli chegou para nos brindar, como já faz com seus livros, de maneira arguta no invisível da coluna não política.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Guerra Israel-Hamas

Não é verdade o que David Diesendruck afirma em seu texto ("Negacionismo progressista", 9/1). As imensas e incontáveis manifestações no mundo contra a carnificina de Israel em Gaza deixam claro que a quase totalidade de seus participantes não confunde esses atos bárbaros de Israel com o judaísmo ou os judeus. Infelizmente quem parece provocar essa confusão, forçando uma sinonímia imprópria entre política israelense e judeus, são exatamente algumas entidades israelitas, como se israelenses fossem.

Mauro Fadul Kurban (São Paulo, SP)



O ponto de vista de David é absolutamente respeitável: é uma lástima que os grupos civilizados sejam invisibilizados e tratados de modo igualitário ao daqueles reacionários que pugnam pela barbárie da guerra de extermínio. É um artigo/posicionamento bípede, como este seu, para cada 20 posições selvagens.

Marcos Benassi (Valinhos, SP)