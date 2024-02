Haddad fazendo um esforço para fechar as torneiras, diz leitora

Indícios de irregularidade

"Fazenda suspeita de lavagem de dinheiro em programa defendido por Lira, e líderes cobram explicações" (Mercado, 6/2). O Haddad fazendo um esforço para fechar as torneiras e os bonitos do Congresso só desperdiçando com emendas de curral eleitoral. O Congresso quer ser o dono do Brasil, mas não é. Seu papel é fazer leis e fiscalizar o Executivo e não querer mandar na aplicação do Orçamento.

Cristina Pereira Campos (São Paulo, SP)

Reparos

"Bolsonaro reforma casa de praia sob temor de bloqueio de contas por Moraes; veja como ficou" (Política, 5/2). Não entendo o medo de bloqueio de contas. Primeiro, quem não deve não teme. Segundo, tanto a aquisição dos imóveis quanto a tal reforma devem ter sido pagos em dinheiro vivo, como fez em outras dezenas de casos, não é? Coisa de gente de bem.

José Roberto Ferreira (Brasília, DF)



Pagou com aquela fortuna doada por fanáticos para pagamento de multas. Velho ditado: enquanto existirem otários, espertalhões nadarão de braçada.

Carlos Alberto Jordão Martins (São José do Rio Preto, SP)

Primórdios de candidatura

"Zema diz que se sente ‘convocado’ para 2026 e defende mudança no Bolsa Família" (Política, 5/2). Zema é um bom nome para a próxima eleição presidencial. É jovem, governador de um estado superimportante e o segundo colégio eleitoral, e certamente nós, paulistas, poderemos sufragar o seu nome com tranquilidade. Do outro lado estará uma pessoa alquebrada, idosa e com mais de 80 anos, pronto para uma merecida aposentadoria.

Max Morel (São Paulo, SP)



Esse país tem muita gente boa e ruim na política. Já não sabemos diferenciar os bons dos maus.

Cesar Sobral (São Paulo, SP)

Origem brasileira

"Governo Lula decide não dar residência humanitária a palestinos" (Mônica Bergamo, 5/2). O que faz parte da nossa identidade —nós que descendemos de tantos outros povos— é a hospitalidade e a tolerância para com religiões e costumes alheios, qualidades que os pretensos defensores da "identidade nacional" estão empenhados em destruir em nome do preconceito racial e religioso. Lamento a decisão do governo!

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Saída temporária

"Comissão do Senado aprova projeto que acaba com saidinha de presos" (Cotidiano, 6/2). É um erro acabar com as saídas temporárias. O que se deve fazer é selecionar quem pode ter o benefício. Acabar com o benefício vai aumentar a força das facções. Se o Estado se omite, abre espaço para o crime organizado.

Valdir de Macedo (Biritiba Mirim, SP)



Concordo com a restrição. Só não entendo é a resistência de policiais e de certos políticos em usar câmeras. Quem trabalha certo não tem o que esconder.

Antonio Luiz Silva de Mello (São Luís, MA)

Uso restringido

"Governo de SP veta redes sociais em wi-fi de professores e funcionários das escolas" (Educação, 5/2). É uma verdade que não se restringe às crianças e adolescentes, mas, por incrível que pareça, muitos que frequentam a pós-graduação. Coordeno esta área e ministro aulas há cerca de 50 anos. Nos últimos cinco anos, tenho notado um aumento progressivo do uso do celular no decorrer das aulas, o que prejudica o adequado entendimento das mesmas, a qualidade das aulas, relacionamento entre os participantes e dificuldades na relação entre aluno e professor.

Leonídio Francisco Ribeiro Filho (São Paulo, SP)



Parabéns! Lugar de celular é em casa ou na diversão fora da escola...

Enos Mendes (São Paulo, SP)

Grupo religioso

"Líderes evangélicos vão abandonar Bolsonaro?" (Juliano Spyer, 5/2). Gosto muito da coluna do Juliano Spyer. Suas palavras se confrontam com meu próprio preconceito contra evangélicos, o qual, na tentativa de o dirimir, é alvo de uma enorme batalha interna. Só nunca o vi discorrer sobre aqueles quatro ou cinco pastores midiáticos e milionários que vivem vociferando nas redes sociais sem nenhum pudor. Saiba que esses apóstatas prestam um desserviço à causa. Difícil engoli-los.

Maria Cecília de Arruda Navarro (Bauru, SP)

Evolução salarial

"Carreiras do Executivo têm ganho salarial de até 60% acima da inflação, mostra estudo" (Mercado, 5/2). Os administradores que elaboram reformas administrativas têm que conhecer a complexidade de outras áreas técnicas, se não conhecem, as reformas podem não ser eficazes.

Maria Cristina Dellatorre (Itatiba, SP)



O povo precisa se organizar em todo o Brasil e ir às ruas massivamente para mostrar ao governo e parlamentares onde está o bueiro que jorra dinheiro aos montes para os bolsos dos poderosos. Dinheiro este que está faltando no bolso dos trabalhadores, dos quais milhares caem na indigência todos os anos. O valor do "salário miséria" do governo não dá nem para pagar o aluguel duma casa para morar.

João Leite (Osasco, SP)



Somente corrigindo as distorções do funcionalismo, cortando os super salários etc., o país retomará a sua capacidade de investimento. A reforma administrativa é indispensável e essencial.

Antônio Alves (Brasília, DF)

Nova geração de foliões

"Jovens que odeiam Carnaval dizem preferir o Halloween porque ‘tem menos bagunça’" (Folhateen, 6/2). Se o Carnaval fosse quatro dias só, ok. Dá até para aturar a música ruim, a sujeira acumulada nas ruas, as brigas, as filas na delegacia por roubo/furto de celular, trânsito e todo o caos, mas o problema é que esses blocos (na maioria empresas bem lucrativas) querem tomar o espaço público o mês inteiro.

Fabio Lopes (São Paulo, SP)