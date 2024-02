Leitores comentam trabalho do padre Júlio Lancellotti junto a moradores de rua de SP

Avaliação negativa

"Economia brasileira está devagar, quase parando, avaliam consultorias" (Mercado, 3/2). Mentira. A economia vai muito bem, obrigado! O país sabe, o povo sabe, empresários inteligentes e bem

informados sabem.

Fernando Dias (São Paulo, SP)



Qual a margem de acertos das previsões destes economistas? Pelo que me lembro erraram quase todas.

Celso Caramori (São Paulo, SP)



Caro Presidente Lula, os preços dos alimentos estão altíssimos, combustível mais caro, energia elétrica subiu e remédios com valores exorbitantes. O senhor precisa tomar pé da situação. O Haddad está deslumbrado com o cargo, todos estamos empobrecendo.

Maria Antonia Di Felippo (São Caetano do Sul, SP)



Claro que vai parar e estagnar. Já disse e repeti aqui: governos não criam riqueza, mas geram incentivos neste sentido. O atual governo acha que "gasto público é vida", o contrário da trajetória que nos tornará grandes, conectados à inovação e conexão com as cadeias produtivas da globalização econômica.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

Declaração polêmica

"Lula diz a jovem negra que ‘afrodescendente assim gosta de um batuque’ e provoca reações" (Política, 3/2). Eu sou de esquerda, mas não passo a mão na cabeça. Ele pode ter tido a intenção de ser irônico, mas se comunicou mal.

Alexandre Lemos (São Paulo, SP)



Mesmo sem jeito no falar, o presidente só quis distorcer o que poderia ser o pensamento comum. Foi um elogio meio atravessado, mas um elogio.

Zilda Bastos Mello (Salvador, BA)

Divulgação do mandato

"Deputados batem recorde de gasto com propaganda em 2023" (Política, 3/2). Gasto recorde. Quero saber aí quem já parou para pensar que esse dinheiro é nosso, do povo. Lembra lá em quem você votou e cobra essa verba gasta com publicidade.

Regina Olga P. Bastos (São Paulo, SP)



Uma verdadeira e profunda reforma política nunca estará na pauta. Faz muito tempo que esses que estão lá em Brasília não nos representam, apesar do voto.

Régis Paranhos (Caçapava do Sul, RS)

Maturidade e aprovação

"Sou uma péssima feminista" (Mariliz Pereira Jorge, 2/2). Independentemente do gênero, enquanto há vida saudável, é muito bom ser notada, admirada e desejada.

Rosa Katz (Rio de Janeiro, RJ)



Que delícia poder ver um ser humano normal, admitindo claramente aquilo que estão reprimindo atrás de rótulos, bandeiras e nomenclaturas.

Isabela Linton (Itápolis, SP)



No fundo, todos gostam de ser admirados, seja qual gênero for.

Paulo Augusto (Rio de Janeiro, RJ)



Vizinho incômodo

"Por que o padre Júlio Lancellotti é cancelado e amado nas ruas de SP" (Cotidiano, 3/2). Em momento algum os vizinhos do padre citam a prefeitura quando falam sobre os moradores de rua. O tempo todo culpam o padre.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)



O que mais me impressiona é a falta de ação dos governantes, gestores públicos, para encontrar soluções para esse caos social. Os moradores de rua precisam ser tratados (algum meio para isso deve existir) e reintegrados à sociedade.

Ângela Oliveira (Brasília, DF)



A pobreza nunca é bonita, queremos afastá-la de nós. A busca pela verdadeira solução dá trabalho.

Marco De Lucca (Guarulhos, SP)

O padre Júlio Lancellotti após distribuir pães a moradores de rua em centro comunitário, na Mooca, em São Paulo - Eduardo Knapp - 11.jan.24/Folhapress

Intolerância

"Comerciante é chamada de ‘judia assassina’ e tem loja depredada em Arraial d’Ajuda" (Cotidiano, 3/2). Que seja responsabilizada, sem dúvida. Mas não por ter sotaque.

Isto é discriminação.

Eloisa Giancoli Tironi (São Paulo, SP)



Esse crime tem que ser punido para desestimular outros semelhantes. Uma pessoa não pode ficar indignada com o governo de Israel e descarregar a raiva no judeu mais próximo. Inadmissível.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Ataques golpistas

"Pavinatto e família de morto na Papuda pedem prisão de Moraes por maus-tratos e tortura" (Mônica Bergamo, 2/2). Conseguem imaginar as famílias de todos os criminosos presos que morreram em prisões processando os juízes que ordenaram as prisões?

Alexandre Gonçalves da Silva (Macaé, RJ)



O tão falado devido processo legal só existe para os amigos do rei neste país. O Judiciário está sendo cada vez mais desacreditado. Lamentável.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Tribunal da internet

"Kafka é cancelado nas redes sociais e tem vida sexual envolta em polêmica" (Ilustrada, 2/2). Chega a ser irônico o autor de "O Processo" ser julgado publicamente por seus escritos mais de 50 anos após sua morte. A gente vive uma época muito complicada, muita gente sem ter o que fazer ou falar sendo alçada ao status de voz da autoridade.

Eduardo Nogueira (São Paulo, SP)

Operação Escudo

"Morre PM da Rota baleado em Santos; Tarcísio e Derrite prometem punição" (Cotidiano, 2/2). Tem que achar os criminosos e punir de modo exemplar. Se fazem isso com a polícia imaginem o que podem fazer com o trabalhador honesto.

José Augusto Seixas Júnior (São Paulo, SP)



Início de mais uma escalada de tortura e mortes de pretos e pobres.

Terezinha Rachid Ozório da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)