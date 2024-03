'Opiniões e fatos são coisas diferentes', diz leitor sobre pesquisa a respeito dos ataques de 8/1

Ataque à democracia

"Datafolha: 65% acham que 8/1 foi vandalismo e 30%, tentativa de golpe" (Política, 29/3). Opiniões e fatos são coisas diferentes. O que se busca em processo criminal é a verdade real dos fatos. Opiniões pouco importam diante das provas dos fatos. Quem tem esse papel é somente o Poder Judiciário, não a opinião pública.

Edvaldo de Souza Almeida Junior (Taciba, SP)

Eu acho que foram os dois crimes: tentativa de golpe e vandalismo. Deveriam pegar 15 anos por vandalismo e 17 anos por tentativa de golpe para dar bons exemplos. Ganhar eleições tem que ser no voto, e não no grito.

João Luis Teixeira da Cunha (Miguel Pereira, RJ)

60 anos do golpe

"STF deu aval a golpe de 1964 e depois entrou em atrito com militares" (Política, 28/3). Historicamente no Brasil as elites de todas as instâncias sempre apoiaram golpes de Estado e nenhum compromisso com a democracia.

Talvânio José de Oliveira (Varginha, MG)

Terra Santa

"Moraes nega devolução de passaporte pedida por Bolsonaro para viajar a Israel" (Política, 29/3). A missão dele é ficar no noticiário a qualquer custo. Tem conseguido. É preciso julgá-lo com serenidade e ampla defesa, mas em ritmo acelerado.

Marco Aurélio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Na cracolândia

"Plano de Tarcísio para o centro cria possibilidade de demolir prédio que custou R$ 27 mi para a prefeitura" (Cotidiano, 28/3). São Paulo não tem outras prioridades para investir o nosso suado imposto? E incluir na proposta área onde está um prédio, ainda em construção, voltado a moradia popular?

Maria Aparecida Araujo Pinto Pinto (Campinas, SP)

Violência

"Mãe de seis morre após ser baleada na cabeça em ação policial em Santos" (Cotidiano, 29/3). Sempre a mesma desculpa: foram alvejados, responderam e mataram uma mulher que não tinha nada a ver.

Leonilda Pereira Simões (São Paulo, SP)

História horrível, bizarra, hedionda. Numa praça, bala perdida e desculpas da polícia porque justifica-se que faz parte da abordagem. Isso é trágico demais, inaceitável. O que fez essa mulher? Estava no lugar errado?

Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Pessoas mortas por balas perdidas da polícia ou vivendo em condições de fome são os dois grandes fracassos do Estado brasileiro.

Monica Damous Duailibe (São Luís, MA)

Mercado imobiliário

"Sede das Olimpíadas, Paris tem 25% de seus habitantes vivendo em moradias populares" (Mundo, 29/3). A gente precisa pensar em uma renovação progressista das câmaras de vereadores, onde sejam projetadas leis que diminuam as desigualdades sociais, a exemplo de Paris, estimulando moradias populares e comércios locais.

Mariane Gennari (São Paulo, SP)

E no Brasil a elite tacanha quer viver em guetos afastada dos jardineiros que cuidam das palmeiras do jardim.

Marcelo Seminaldo (Guarulhos, SP)

Páscoa

"Com azeite caro, bacalhau vira ‘estrela solitária’ e pesa menos no bolso na Páscoa deste ano" (Mercado, 28/3). Comer o mínimo do mínimo nesta Páscoa parece ser a única solução.

André Luiz Bianchi Arantes (Goiânia, GO)