'Ele só dá munição para Bolsonaro', diz leitora sobre fala de Gilmar Mendes

Fala antecipada

"Gilmar opina sobre Bolsonaro antes de STF julgar casos e abre debate sobre imparcialidade" (Política, 28/3). Ele só dá munição para Bolsonaro. Acho que não sabe o que é Direito.

Rosa Soares (São Paulo, SP)

Como já dizia a ex-ministra do STJ Eliana Calmon, é mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro do que um magistrado de tribunal punir os seus pares. O Zorro e o Sargento Garcia já se foram, mas a afirmação continua presente e válida.

Clovis da Silva Leitão (Rio de Janeiro, RJ)

O ministro Gilmar Mendes comentou o óbvio. Bolsonaro cometeu crimes desde o primeiro dia em que tomou posse. Não há nada de errado nas declarações do ministro.

Ronaldo Gjuilherme Benvenga (Santo André, SP)

Gilmar Mendes, do STF, durante entrevista em Brasília; ministro opinou sobre Bolsonaro antes de o Supremo julgar casos - Evaristo Sá - 20.dez.23/AFP

60 anos do golpe

"Lula mandou esquecer, Bachelet mandou lembrar" (Conrado Hübner Mendes, 27/3). E assim a sociedade civil segue sob a sombra de ameaças dos militares caso se sintam contrariados.

Adriano Ferreira (Goiânia, GO)

Não devemos esquecer nem anistiar novamente!

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Concordo. Mas espero que a crítica ao posicionamento do Lula não roube a cena e tire os holofotes da podridão da ditadura. Datas são oportunidades para pautas. Ficar a reboque do erro do presidente neste período é um presente para os golpistas. É um debate muito relevante, que pode ficar para o dia seguinte.

Vera Linke (São Paulo, SP)

Diplomacia latina

"Milei chama Petro de ‘assassino terrorista’, e Colômbia expulsa diplomatas argentinos" (Mundo, 28/3). Quanta vergonha e humilhação a Argentina está passando. Um país maravilhoso governado por um louco.

Maria Antonia Di Felippo (São Caetano do Sul, SP)

Milei está certo. Não se pode gostar de terroristas e ditadores, como Maduro, Ortega, família Fidel e outros que Lula defende. Democracia não combina com eles, muito menos com a ditadura atual de Moraes.

Evando de Abreu (Rio de Janeiro, RJ)

Vizinho incômodo

"Lula diz que veto a candidatura de opositora na Venezuela é grave" (Mundo, 28/3). Será que o cara finalmente acordou ou foi apenas um espasmo?

Vinicius Branco (São Paulo, SP)

Violência

"Insegurança nas ruas à noite cresce e alcança 2 de cada 3 brasileiros, diz Datafolha" (Cotidiano, 28/3). Falta zeladoria nas grandes cidades, principalmente iluminação adequada, e isso cabe às prefeituras, que até em alguns casos quebram o galho com a guarda civil metropolitana.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

A sensação de insegurança da população decorre mais dos níveis de assalto do que do número de homicídios. Quando andamos nas ruas tememos mais o roubo ou o roubo seguido de morte. Então, combater esse tipo de crime é que irá afetar esse tipo de estatística.

Deborah Teixeira (Recife, PE)

"Sem reforma radical das polícias, não há como eliminar milícias, diz diretor de ‘Tropa de Elite’" (Cotidiano, 28/3). É mandatório ter solução! E ela começa com a educação, no médio e longo prazo. No curto prazo, o povo se esforçar para escolher os seus representantes e fazer cobrança dura para os eleitos. O exercício da democracia não é coisa fácil. Por isso os acomodados preferem o autoritarismo ao exercício dela.

João Batista Tibiriçá (Goiânia, GO)

Saúde pública

"Surto de dengue no Brasil e América do Sul pode ser o pior da história, diz OMS" (Saúde, 28/3). Ao menos a dengue é bem menos letal do que a Covid, razão pela qual o governo federal pode não comprar vacinas (ou comprar uma quantidade ridícula de vacinas) e o surto ser o pior da história que ninguém vai se preocupar muito.

Carlos Victor Muzzi Filho (Belo Horizonte, MG)

Direitos reprodutivos

"Gravidez precoce no Norte do Brasil tem índice comparável ao da África subsaariana" (Saúde, 28/3). É um dos mais graves problemas do Brasil que perpetua a miséria e o abandono. Mães adolescentes e pais omissos. Muitos sequer registram os filhos, outros caem no mundo deixando as crianças sem qualquer tipo de assistência afetiva e financeira. Precisamos de mais educação, informação e conscientização.

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)