Esquerda vive no passado e direita quer o passado de volta, diz assinante

Lembrança

"O dia 31 de março precisa ser lembrado para não ser repetido" (Wilson Gomes, 26/3). Muito bom texto. Infelizmente o Brasil tem essa horda de saudosos da ditadura, que compreende parte da elite, classe média e o estamento militar. Têm saudades de um tempo obscuro, mas que de algum modo sorriu para essa gente.

Geilson Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Nós não esquecemos o que não queremos lembrar: é a nossa essência. Por esta razão, qualquer tentativa que afronta a democracia, nós erguemos a nossa voz em sua defesa. Engana-se quem supõe que o povo brasileiro não tem memória.

Márcia Shimae (São Paulo, SP)

Grande problema é que parte da esquerda vive no passado, e parte da direita quer o passado de volta.

Edmundo Alvarez Júnior (Ubá, MG)

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, na Praça da Sé - Arquivo Nacional/Correio da Manhã

Estratégia

"Papel de vítima" (Hélio Schwartsman, 26/3). O colunista foi cirúrgico em seu diagnóstico sobre a estratégia bolsonarista de defini-lo como a vítima de uma perseguição política. Na verdade, ele é realmente uma vítima, de sua inabilidade e incompetência política a ponto de perder as eleições para seu suposto algoz, por pequena margem, é verdade, mas perdeu! Sua eventual prisão vem sendo minuciosamente construída pelo STF, que vem somando razões, gentilmente cedidas por ele

e sua turma, até ele deixar de ficar "imprendível"!

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Nação

"Principal oposição na Venezuela registra candidato provisório após ter indicada barrada" (Mundo, 26/3). Triste história da Venezuela, com ditadores títeres dos interesses petrolíferos dos Estados Unidos ou de interesse geopolítico e por seu ouro, por parte da Rússia, com seu povo em contínua fuga de ditadores perversos e corruptos, como Andrés Pérez, no passado, e do "chavista" Nicolás Maduro agora.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Pesando no bolso

"Remédios devem ter reajuste de 4,5% a partir de 1º de abril" (Mercado, 26/3). Bem que podia ser "pegadinha" de 1º de abril... O povo não suporta mais aumento dos remédios —principalmente os aposentados.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Sequelas

"Feridas em ataque a escola há 1 ano, professoras ficam sem emprego e relatam dificuldades" (Educação, 26/3). Que absurdo! Como assim? Essas pessoas tinham que receber toda a assistência do governo. Que mundo triste, que vergonha de pertencer à raça humana.

Maria Gonçalves (Pindamonhangaba, SP)

Após a leitura dessa reportagem, alguém ainda quer ser professor de escola pública? Não é à toa que o Brasil exibe os números no Pisa.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Cerimônia

"Cacique Raoni recebe de Macron medalha de Legião da Honra" (Ambiente, 26/3). Pedindo perdão aos idiotas da objetividade, como dizia Nelson Rodrigues, considero de transcendente beleza a outorga da medalha. A cerimônia foi, no lugar em que se deu, sua forma e conteúdo, uma declaração de amor à natureza, à política, à vida.

Clarilton Ribas (Florianópolis, SC)

Totalmente pertinente o cacique Raoni deixar clara a simbologia da subida da rampa que significa a responsabilidade de Lula com as prioridades dos povos originários na preservação da floresta. Tudo é importante quando o que está em jogo é a salvação da floresta. Agora é saber quais serão as escolhas de Lula no que envolve a sobrevivência dos biomas brasileiros.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Mercado de trabalho

"O dia em que a coragem moldou o meu destino com o poder transformador de uma demissão em massa" (Natalia Beauty, 26/3). A empresária fez um relato corajoso acerca de uma decisão difícil para todo empreendedor. A empresa provavelmente estava apresentando prejuízo e teve que reduzir seu quadro para se reestruturar e, posteriormente, prosperar, gerando ainda mais empregos.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

É por coisas assim que os trabalhadores devem se organizar e lutar por melhores salários e condições de trabalho. As empresas esperam "amor" e dedicação, mas irão te demitir na primeira oportunidade.

Ramurti Barbosa (Belo Horizonte, MG)

Tendência

"Pistache vira febre no Brasil; chef iraniana explica origem e culinária" (Comida, 27/3). Isso significa preços acima do razoável. Tô fora!

Vicente de Oliveira Sampaio (Divinópolis, MG)

Curiosidade

"A perfeição nos números" (Marcelo Viana, 26/3). A indagação do aluno é interessante e mostra uma curiosidade sobre números perfeitos dentro de um contexto real. A ligação entre o início e o término do curso com números perfeitos pode ser uma coincidência divertida, mas não tem uma implicação direta sobre a qualidade ou o conteúdo do curso de matemática. Mas o professor pôde aproveitar essa observação para explorar o conceito de números perfeitos e sua história. Parabéns!

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)