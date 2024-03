Qual é o seu filme favorito entre os indicados do Oscar? Conte para a Folha

São Paulo

Com a proximidade da 96ª edição do Oscar, muitos cinéfilos tentam assistir a todos os filmes indicados. Nem sempre é possível, mas pelo menos alguns títulos que concorrem à categoria principal podem ajudar a cumprir uma meta mais modesta.

Neste ano, entre os longas com mais indicações estão "Oppenheimer", com 13 categorias, "Pobres Criaturas", com 11, e "Barbie" (que alguns consideram esnobado pela Academia) concorrendo a 8 estatuetas. Também estão no páreo para melhor filme "American Fiction", "Anatomia de uma Queda", "Os Rejeitados", "Assassinos da Lua das Flores", "Maestro", "Vidas Passadas" e "Zona de Interesse".

Teo Yoo e Greta Lee no filme "Vidas Passadas", de Celine Song - Divulgação

É claro que, para além da lista desta edição, sempre há algum título vencedor ou indicado de outros anos que fica na cabeça ou ganha um espaço entre os favoritos de todos os tempos par algumas pessoas.

Para você, leitor, qual foi o seu filme favorito entre os indicados desta edição do Oscar ou das antecessoras? Por que você acha que foi impactado por esta obra? Na sua opinião, por que o longa merece ganhar reconhecimento ou por que virou um clássico em outras edições? Conte para a Folha neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor e nas redes sociais da Folha.