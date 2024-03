Leitores questionam sigilo de lista de deputados que assinaram pedido de impeachment contra Lula

Lista secreta

"Câmara esconde lista de deputados que assinaram pedido de impeachment contra Lula" (Política, 29/2). Que absurdo. Eles estão lá representando nós eleitores e somos privados de informações? Fico pensando que, se uma pequena lista é escondida, onde será que estamos errando? Colocando gente sem ética no Congresso.

Cristiana Costa (São Paulo, SP)



Era só o que faltava, pedido de impeachment sigiloso.

João Carlos da Silva (São Paulo, SP)

Sessão Solene de Reabertura do Ano Legislativo no Congresso Nacional - Pedro Ladeira/Folhapress

Crescimento acumulado

"PIB do Brasil fecha 2023 com alta de 2,9%, mas fica estagnado no segundo semestre" (Mercado, 1º/3). Parabéns pelo crescimento. Aproveitem o bom momento da economia para cumprir a promessa de campanha e subam para R$ 5.000 a isenção do IRPF.

Elcio Simielli (São Paulo, SP)



Excelente. Retomada econômica, democrática e cultural. O Brasil revigorando suas energias.

Moises de Melo Santana (Recife, PE)



O crescimento foi bom, praticamente 3%, o mesmo de 2022, mas o país tem capacidade de crescer mais que isso. Basta dar continuidade às reformas estruturantes, iniciadas a partir de 2016, que o nosso potencial de crescimento aumentará ainda mais. A reforma tributária e o marco das garantias, aprovados em 2023, vão ajudar ainda mais nos próximos anos.

Vinícius Freire (Pirassununga, SP)

Guerra Israel-Hamas

"Brasil diz que governo de Israel ‘não tem qualquer limite ético ou legal’ em Gaza" (Mundo, 1º/3). Nosso bipolarismo é uma vergonha. Enquanto um governo via Israel como santo iluminado em tudo que fazia, o outro vê como o próprio demônio encarnado. E assim vamos seguindo nessa nau sem rumo e sem dono, até nos esborracharmos nos recifes.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)



Uma tristeza que a guerra traz, independente do lugar. Ucrânia, países na África, Faixa de Gaza: milhares de mulheres e crianças, que não têm culpa, inocentes usados como escudo humano. Israel não está poupando ninguém para atingir seu objetivo, ocupar Gaza a qualquer preço, nem que custe toda a vida daquela população! Tudo pelo poder, dos dois lados! Realmente o mundo está passivo assistindo. Israel não respeita nem os órgãos internacionais de ajuda humanitária, precisa dizer mais?

Claudia Pinto (Sorocaba, SP)

Insalubridade

"Belém, sede da COP30, tem mais de 200 mil habitantes em condições inadequadas de esgoto" (Ambiente, 29/2). Para essas pessoas que não têm nem mesmo redes de esgoto, ficando expostas a diversas doenças, os discursos e apelos pela preservação de florestas soará como um escárnio. Um país que não cuida dos filhos soará hipócrita apelando para cuidados visando netos.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Chega a ser bizarro os asseclas de plantão defendendo Belém como um modelo. Quem já foi lá sabe que existem estes problemas, sim. Os políticos não fazem nada. Deveriam se preocupar com políticas internas e não externas. Está errado! Tomara que o evento traga alguma mudança e melhorias para o povo.

Marcius Carvalho (Belo Horizonte, MG)

Eleitorado

"O que um segundo mandato de Trump significaria para a economia dos EUA" (Mercado, 1º/3). Ou as pessoas começam a racionalizar suas frustrações e pensam muito bem antes de votar, ou não teremos um futuro. Que lógica há em "se não estou satisfeito vou votar no pior"?

Carlos Alberto Ceretta (Balneário Camboriú, SC)

Consumo de álcool

"Um brasileiro chamado Garrincha" (Ruy Castro, 29/2). Gostaria de comentar sobre "Um brasileiro chamado Garrincha" (01/03). Concordo plenamente. O álcool, assim como outras substâncias legalizadas, a exemplo do cigarro, deveria estar sujeito a restrições mais severas no âmbito da publicidade, dado os frequentes apelos de natureza sexual e estímulos visualmente marcantes, os quais acabam por influenciar até mesmo o público infantil.

Luiza Riella Pedrão (São Francisco do Sul, SC)



Sou uma adolescente de 16 anos e o contato com pessoas que bebem é inevitável. Eu acredito que, para prevenir o consumo de álcool, é necessário que os pais também orientem seus filhos. É importante que os adolescentes compreendam os riscos para o corpo, pois, mesmo com restrições na propaganda, eles continuarão desejando beber para se integrar a um grupo, principalmente em festas.

Nicolle Serapio Ferreira (Curitiba, PR)

Registros afetuosos

"Técnica de enfermagem fotografa recém-nascidos em hospital federal no RN" (Saúde, 1º/3). Lindo trabalho! Muito reconfortante ler notícias assim.

Paula Klein (São Paulo, SP)



Parabéns a essa profissional, humanizando um momento tão lindo.

Leopoldo Passos Konzen (Bagé, RS)