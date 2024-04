Lula vai no sentido oposto à segurança pública, diz leitor sobre veto a 'saidinhas'

Diplomacia latina

"Milei oferece colaboração a Musk no conflito com o STF no Brasil" (Política, 12/4). A Argentina está provocando faz tempo a diplomacia brasileira. Essa hostilidade merece reciprocidade por parte do Brasil. Algumas palavras sobre as ilhas Falklands ou uma aproximação com o Reino Unido daria excelentes recados pra diplomacia argentina conter o seu líder da extrema direita.

Vitor Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o empresário Elon Musk, na fábrica da Tesla no estado americano do Texas - Divulgação/Presidência da Argentina

Congresso Nacional

"Lula revela fraqueza na segurança pública com veto parcial a fim de saidinhas, dizem especialistas" (Cotidiano, 12/4). Lula vai no sentido oposto à segurança pública. Se o ato é correto, a sinalização e a mensagem públicas à sociedade não o são.

Antônio João (Brasília, DF)

Alguém consegue explicar por que não se chama ressocialização ao invés de "saidinha"? Com a concepção e tratamento equivocado fica difícil estabelecer normas e sua aceitação pública.

Alline Figueira (Rio de Janeiro, RJ)

Questões religiosas

"Após se formar com beca branca na UFSC, mulher conta que recebe ofensas nas redes sociais" (Equilíbrio, 12/4). Eu defendo a liberdade de cada um, mas há ritos que não devem ser misturados, como a colação de grau.

Paulo da Silva (Parnamirim, RN)

Minha esperança na melhoria de Santa Catarina foi renovada.

Audrey Constant Bruno (Niterói, RJ)

Acidente fatal

"Dono de Porsche paga fiança de R$ 500 mil e oferece 1 salário mínimo por mês para família de vítima" (Cotidiano, 12/4). Para se ter uma ideia do valor irrisório da indenização de um salário mínimo por mês, serão necessários 83 anos para atingir o valor atual do Porsche.

Fabio Anderaos de Araújo (São Paulo, SP)

Chega a ser ofensivo. O cara dirige em alta velocidade um Porsche de R$ 1,3 milhão, mata um pai de família que está ali ganhando honestamente o seu dinheiro e oferece uma esmola mensal para a família dele.

Marita Teixeira Soares (São Sebastião, SP)

Mobilidade paulistana

"Nova linha do Metrô deve cortar Jardins e moradores dizem estar apavorados" (Cotidiano, 12/4). Estão apavorados porque não querem ver os pobres circulando por lá, igual a "gente diferenciada" de Higienópolis que não queria a linha amarela passando por lá.

Marcelo de Souza (São Paulo, SP)

Eleições municipais

"Gestão Nunes tem proliferação de contratos sem licitação para obras de escolas com indícios de cartas marcadas" (Política, 12/4). Obras sem nenhum fundamento. A maioria das obras está sendo feitas em escolas que já foram reformadas na época da Covid, portanto, há pouco tempo.

Alexandre de Castro (São Paulo, SP)

Apresentadora e filantropa

"Oprah Winfrey, a gigante" (Djamila Ribeiro, 11/4). Linda alma! Oxalá as sementes que tem plantado deem muitos frutos férteis!

Angela Bueno (Florianópolis, SC)