Leitor critica ranking de universidades: 'melhores mentes não ficam aqui'

"Brasil tem 22 graduações avaliadas entre as melhores do mundo, aponta ranking" (Educação, 10/4). Orgulhoso pelas universidades brasileiras na lista! Vou evitar nesse comentário entrar na discussão público-privado e me ater a comentar que precisamos cada vez mais de educação, só assim nosso país se desenvolverá.

Roger Santos (São Paulo, SP)

Do que adianta se as melhores mentes não ficam aqui... Do que adianta se as graduações não se traduzem em resultados práticos para alavancar a situação caótica do país... Qual o resultado prático disso?

Mauricio Fleury da Silveira Mestieri (São Paulo, SP)

Distribuição de recursos

"Governo Lula corta verba de bolsas de estudo, educação básica e Farmácia Popular" (Educação, 11/4). Interessante que ninguém cobra os deputados que obrigaram o Executivo a dar parte do Orçamento para emendas parlamentares. O Executivo tem de manter o equilíbrio fiscal e fazer investimentos, mas a grana está na mão do Congresso, que distribui de forma pulverizada os recursos e para seus currais eleitorais.

Régis Cava (Joinville, SC)

Se não cortar verbas, irá gerar déficit e até pode ser processado pelo TCU. Por mais que corte, está investindo bem mais nestas áreas que o governo anterior.

Wlander Kwasniewski (Campinas, SP)

Mais servidores

"Sem reforma e sob ameaça de greve, Lula inicia ciclo de expansão do funcionalismo" (Mercado, 11/4). É o partido do parasitismo. Essa é a verdadeira e única agenda petista.

Pedro Luis S. C. Rodrigues (São Paulo, SP)

Nenhuma surpresa em ter na educação um maior número de servidores, docentes e administrativos, nenhuma surpresa também que, graças aos investimentos em pessoal qualificado, as universidades públicas e institutos sejam as melhores opções para nossos jovens, que precisam de educação de qualidade.

Celso Acacioo Galaxe de Almeida (Campos dos Goytacazes, RJ)

Gostaria de ver um comparativo com grandes potências mundiais para entender como é o funcionalismo público e qual impacto ele representa no PIB. Segundo a OCDE, educação e ciência é o que faz o país crescer economicamente. Ademais, os próprios dados mostram que as instituições de ensino federais são de qualidade e que seus alunos têm mais êxito profissional. Por que ver como gasto e não como investimento que trará retorno futuro?

Karina Martins (Belém, PA)

Embate nas Forças Armadas

"Militares da reserva apelam à Suprema Corte para negar imunidade a Trump" (Lúcia Guimarães, 10/4). Nos EUA os militares pensam no país e na sua segurança, aqui os nossos pensam em vantagens financeiras e no poder. É de roer o cotovelo de inveja.

Ricardo Candido de Araujo (Taboão da Serra, SP)

Trump está avisando claramente o que fará. Não sei como, após todos esses avisos e movimentos das instituições, esse fanfarrão ainda continua como favorito a vencer as eleições americanas.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)



Posse na ABL

"Krenak vezes 305" (Ruy Castro, 11/4). Krenak falou simples e calou profundo. A arte e a cultura milenares, nossas raízes agora representadas na Academia. Há, sim, esperança.

sim, esperança.

Patricia Rodrigues Sanches (São José dos Campos, SP)

Salve o Krenak, que nos enche de orgulho por sua postura, seriedade, lucidez e alta inteligência!

Vera Lúcia de Oliveira Jesus (Brasília, DF)

Discursos de ódio

"Conselho de direitos humanos aciona ONU por aumento de movimentos neonazistas no Brasil" (Mônica Bergamo, 8/4). Sem dúvida nenhuma, em toda minha vida, o lugar mais triste que eu já visitei foi um campo de concentração nazista... Agora esses lunáticos vêm com essas ideias novamente...

Fábio Nogueira (Itajubá, MG)

Nunca foi tão fácil estar do lado certo da história. Obviamente não é o mesmo lado dos que se dizem "patriotas", mas apoiam bilionário gringo atacando a soberania nacional.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

Direitos prisionais

"Lula veta projeto e mantém saidinhas de presos para visita a familiares" (Cotidiano, 11/4). Bravo, Lula! Projeto de Lei eleitoreiro e arcaico, que representa passos atrás nos direitos e na compreensão sobre o que é o papel das prisões. Que os calabouços fiquem no passado! E que esses deputados e senadores se qualifiquem mais para usarem tempo e dinheiro público para o que realmente interessa para o país.

Sônia Maluf (Florianópolis, SC)

Quero saber se a proibição de saidinha vai continuar valendo quando o Bolsonaro estiver na cadeia ou vão inventar algo para voltar atrás.

Paulo Lopes (Brasília, DF)