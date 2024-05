Leitores comentam possível candidatura de José Dirceu: 'Brasil não tem chance de dar certo'

Cargo eletivo

"‘Seria justo voltar à Câmara, mas só decidirei candidatura em 2025’, diz Dirceu depois de ter pena extinta pelo STF" (Mônica Bergamo, 21/5 ). É capaz de José Dirceu voltar. Na Câmara já tem outros do mesmo tipo e tem eleitores que gostam. O Brasil não tem chance de dar certo.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)

Gigante! Já tem meu voto, e terá toda a força e apoio dos militantes na campanha. Mas, até lá, precisa ir para o governo, urgente!

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara d’Oeste, SP)

O ex-ministro José Dirceu durante seminário Brasil Hoje - Bruno Santos/Folhapress

Planejamento

"Alagada, maior rodovia do Brasil vive estrangulamento no RS e tem duplicação questionada" (Cotidiano, 20/5). Não consigo entender os órgãos de fiscalização, que não conseguem garantir que um projeto de rodovia garanta a circulação híbrida com proposta suficiente para isso! Agora querem achar culpados! Todos são. Inclusive a imprensa, que não consegue se aprofundar num tema vital como esse! Qualquer aluno de engenharia deveria saber que uma obra não pode obstruir o fluxo hídrico!

Paulo Cruz (Itajaí, SC)

Espaço religioso

"É revolucionário ver igrejas como prestadoras de serviços" (Juliano Spyer, 20/5). Muito válido analisar as igrejas como fenômeno social, mas não se pode esquecer de sua dimensão de fé, essencial e talvez o mais importante, pois sem o sonho, a utopia, sociedade nenhuma progride.

Orlando Ferreira Barbosa (Belo Horizonte, MG)

Texto igualmente revolucionário de bom! Ele me representa e externa nossa voz. Clássico e verdadeiro! Parabéns ao colunista pelo artigo honesto e corajoso! Com certeza é reflexo das muitas orações silenciosas dos incontáveis cristãos Brasil de fora a fora. Minha enorme gratidão!

Solenilton Robério Oliveira (Natal, RN)

É por isso que devem ser tratadas como empresas e cumprir com o dever de tributar.

Gustavo Adolfo Sierra Romero (Brasília, DF)

Despesas previdenciárias

"Como é a Previdência do país com maior número de idosos?" (Rômulo Saraiva, 21/5). No Brasil, o futuro não existe. Governos passam sem compromisso com projetos sustentáveis ao longo dos anos. A Previdência deveria ser administrada com zelo e competência, mas é cofre aberto às mais variadas infrações neoliberais, seja com o teto de gasto ou o arcabouço fiscal, não é falta de recursos e sim desvio de recursos.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

A diferença cultural é a base de tudo. No Japão e em alguns outros países há cidadania e a visão de que o governo existe para prestar bons serviços à população, zelar por ela. Aqui, povo é sinônimo de subgente, desprezível. Enquanto não entendermos que precisamos incluir todas as pessoas dignamente, ficaremos sujeitos a toda sorte de infortúnios e imprevistos.

Maria Isabel Carvalho (Salvador, BA)

Trânsito perigoso

"Motociclistas, pedestres e ciclistas são 76% dos internados graves após acidentes" (Cotidiano, 20/5). Amo bicicleta, mas, sinceramente, não consigo entender como tem quem ainda se arrisque, de bike, em São Paulo. Sobre as motos, não tem o que comentar: a maioria absoluta dos motociclistas simplesmente anda como se não houvesse nenhum tipo de lei. Muita coisa precisa mudar.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Existe muita impunidade no trânsito, motoristas embriagados, agressivos, que usam o carro como uma arma. Morte e lesão grave no trânsito não devem ser considerados acidentes, mas crimes dolosos. Maior punição aos agressores e maior controle de velocidade.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Ensino

"Assembleia de SP aprova criação de escolas cívico-militares no estado" (Educação, 21/5). O estado de São Paulo precisa deste tipo de escola? Só o conhecimento e ensino de um passado que envergonha este país. Querem apenas um espaço para divulgarem as forma de entender o mundo com uma disciplina que castra a criatividade e sufoca a reflexão democrática.

Karina Cataldo Silva Nascimento (Paulínia, SP)



Parabéns governador, futuro presidente. Escolas cívico-militares fazem sucesso por diversos motivos, dentre eles a disciplina, segurança e respeito no ambiente escolar. Parece que isso não agrada os esquerdistas, porque não podem doutrinar as crianças.

Ari Jose Antonia (Florianópolis, SC)

Que horror! Eu estava sonhando que vivia numa democracia e acordei com cacetadas da polícia.

Flavia Sá (Brasília, DF)

Pelo que eu entendi, estuda nessas escolas quem quiser. Qual o problema?

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

Investimento de tempo

"Livros ‘tijolões’ perdem espaço entre mais vendidos, aponta levantamento" (Ilustrada, 22/5). As dimensões físicas do livro não deveriam ser uma característica determinante. O mais importante é o tempo, não o de leitura, mas o de permanência do livro em nossa existência.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Capacidade de concentração despencando. Mil distrações. Polêmicas, novidades, tendências, polêmicas, sensação de que tudo está acontecendo aqui e agora que "ficar por fora" é o novo ostracismo. Não é de surpreender tanta gente superficial e rasa. Vivam os tijolões!

Elienai Araújo (São José dos Campos, SP)

É porque esse pessoal não conhece a maravilha dos leitores de livros digitais, como o Kindle. Ler "tijolões" nunca foi tão fácil!

Renata Dantas Bandeira (São Paulo, SP)