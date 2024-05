Você acha que o vestibular é a melhor forma de ingresso nas universidades? Opine

São Paulo

Nesta sexta-feira (24) é comemorado o Dia Nacional do Vestibulando, que homenageia os estudantes das provas para ingresso nas universidades.

Os períodos de preparo para essas avaliações costumam ser estressantes e marcados por inúmeras ansiedades e inseguranças, especialmente para adolescentes, faixa etária majoritária entre vestibulandos.

Até para adultos que prestam vestibulares, a dedicação e o preparo exigidos podem ser um verdadeiro tormento. Quem tem interesse em fazer uma segunda graduação, por exemplo, também coloca na balança o investimento de tempo para estudar e o desgaste emocional que esse tipo de prova exige.

Estudantes aguardando aberturados portões para prova do Enem, em 2023 - Zanone Fraissat/ Folhapress

Todo ano, quando a temporada de provas chega, seja no meio ou no final do ano, vêm também os questionamentos sobre a efetividade do método. Alguns consideram injusta a definição de algo tão importante em uma avaliação que dura apenas algumas horas. Entre possíveis soluções, por exemplo, há quem aponte a avaliação do desempenho escolar e atividades extracurriculares.

E, para você, leitor, qual a sua opinião sobre o assunto? Você acha que o vestibular é a melhor forma de ingresso nas universidades? Você considera o vestibular uma maneira justa de acesso ao ensino superior? Como foi a sua experiência ou de pessoas próximas com esse método de aprovação? Conte para a Folha neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor. A Folha agradece a colaboração.