Leitores discutem subemprego, rombo na Previdência e hierarquias em empresas

Regulamentação da categoria

"Motoristas de apps rechaçam sindicatos, criticam hora mínima e pedem transparência" (Mercado, 1º/5). Sob a farsa de serem empresários se esconde o subtrabalho e exploração. Para a maioria é apenas um bico.

Marcos Correia (Recife, PE)

Sou motorista de app, já pago INSS. Eu queria só um desconto para comprar carro igual ao taxista. E para compra de carro usado também. Permissão para trabalhar no dia de rodízio em SP. Eu faço minha escala de trabalho, folgo, descanso, faço minhas coisas. E atendo bem os passageiros, às vezes tendo que suportar o mau humor deles.

Claudio Gustavo Orono (Embu-Guaçu, SP)

Ouvindo esses uberistas que não querem sindicatos, pagar taxas, contribuir para a Previdência Social, dirigindo carros de aluguel sem placas vermelhas, estamos diante de um processo de início do desmonte da proteção social e organização do Estado.

Rubens Ventura (Londrina, PR)

Motorista por aplicativo circula pela zona oeste de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Previdência

"A matemática da filantropia do INSS" (Rômulo Saraiva, 30/4). Mesmo nos modelos privados para garantir o sustento de uma pessoa que não pode mais trabalhar é um exercício matemático que não tem atalhos, é caro e ponto. O que se discute é o quanto o Estado deve participar disso. Os liberais que pregam a ausência total não contabilizam o déficit social futuro da mesma forma que visões contrárias igualmente vivem a ilusão de que tudo tem que ser estatal e estrangulam o hoje.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

Na verdade, chegou a hora de todos, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, pagarem os encargos sociais. Qualquer recebimento financeiro, depois do valor básico isento, deverá ser pago. O resto é privilégio antiético e imoral.

Lucia Margarida C. Japp (Porto Belo, SC)

Hierarquia

"‘Não quero ser chefe. Não vale a pena’: os brasileiros que querem mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal" (Equilíbrio, 1º/5). Vejo muito isso onde trabalho. As pessoas estão cada vez menos dispostas a assumirem cargos de gestão. Creio que muito em função de uma estrutura organizacional já deficiente, que não oferece condições adequadas para que alguém tenha motivos para ser gestor. Afinal, ser chefe não deveria significar ser escravo do Diabo.

Natan Monteiro (Salvador, BA)

Insatisfação

"Emprego melhor não muda mau humor de boa parte do país" (Vinicius Torres Freire, 30/4). O bem-estar nunca será reconhecido nem por quem está bem nem por quem vive na penúria. Ou seja, nunca o rico se sentirá saciado, muito menos o pobre que vive na corda bamba! Não tenho sabedoria, mas tenho experiência na vida. O mundo irá ser sempre o paraíso de alguns, e nunca de todos. Governo de esquerda ou de direita, nunca irá proporcionar a felicidade geral.

Adenor Dias (São Paulo, SP)



Desafios

"Lula chega a 1º de Maio pressionado por mais resultados e sem anúncios para base histórica" (Política, 30/4).Com um Congresso desse, já chamado de "o pior congresso de todos os tempos", governar é tarefa para um político da mais alta competência, malícia e jogo de cintura. Felizmente, Lula tem.

Mario Donizete Pelissaro (Atibaia, SP)

O problema aqui não é a apresentação de resultados que podem significar apenas uma bolha sazonal prestes a estourar e sim se isso pode ser sustentável a médio e longo prazos, o que não se verificou em mandatos anteriores, O caos que estamos vivendo desestimula investimentos no Brasil, mais empregos geram mais consumo, endividamentos e alimentam a espiral inflacionária, pois muitos estão acostumados a gastar mais do que recebem, sem poupar um único centavo.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Disputa municipal

"Tabata atrai ex-auxiliares de Alckmin e provoca Boulos e Nunes com plano de governo" (Política, 29/4). Se tem auxiliares do Alckmin envolvidos, já imagino o tipo de governo que seria. Jamais receberá meu voto!

Simone Rodrigues (Cascavel, PR)

Tabata começa muito bem. Já tem um currículo acadêmico bem superior aos adversários, uma luta de vida extraordinária e agora monta uma equipe deste nível com diversidade representativa. Começa a surgir a cara de nossa futura prefeita. Competência com moderação.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Nova ferramenta da Inquisição

"Conselho faz ofensiva contra médicos em SP por aborto legal em vítimas de estupro" (Mônica Bergamo, 29/4). A medida punitiva e ilegal do meu órgão de classe (sou pediatra setentona atuando com prazer no SUS) me deixou estarrecida. Estamos diante de uma nova inquisição, com censores se arvorando no direito de contrariarem a lei vigente no país? Apoio, admiração e respeito às profissionais que exerceram com ética sua profissão e estão sendo penalizadas por falsos moralistas que estão, no momento, me representando no conselho de classe. Uma lástima!

Jussara Helena Beltreschi (Ribeirão Preto, SP)

Infraestrutura

"Primeiro trecho de obras na avenida Santo Amaro, em SP, é entregue incompleto" (Cotidiano, 30/4). O sistema de galerias pluviais é uma das boas soluções da cidade. Se isso realmente não foi feito na avenida é uma falha grotesca e inaceitável. Alguém terá que ser responsabilizado por isso. No mais, é o normal da direita incompetente e corrupta que tem governado a cidade e o estado.

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)