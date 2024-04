Quais são os seus planos para a aposentadoria, leitor?

São Paulo

De acordo com especialistas, o envelhecimento populacional e a política de valorização permanente do salário mínimo devem tornar o futuro da Previdência Social mais desafiador nos próximos anos, ao contrário do que indicam as projeções do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já acessada por alguns, a aposentadoria é aguardada por décadas pelos contribuintes, mas com a reforma da Previdência outros ainda esperam seu momento de ter o benefício.

Neste 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalhador, a Folha quer saber como você aproveita a aposentadoria ou como idealiza viver esse momento. Conte sua experiência neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor.