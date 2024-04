'É uma pena que seja vista como despesa', diz leitor sobre Previdência

São Paulo

População idosa

"Cenário futuro da Previdência piora com envelhecimento da população e valorização do salário mínimo" (Mercado, 27/4). É uma pena que seja vista como despesa. Dá impressão que o ganho de expectativa de vida é ruim. Como chegamos a uma percepção como esta?

Washington Santos (São Paulo, SP)

Várias reformas da Previdência tiraram benefícios dos que acreditaram que o sistema funcionava. O mais drástico é que só ficamos sabendo que não funciona quando já não temos mais capacidade de produzir. É necessário que se discuta como as pessoas que ficaram sem condições de ter uma aposentadoria digna podem ter um fim de vida digno.

Marcos de Luca Rothen (Goiânia, GO)

Eu fico mais preocupada com os aumentos abusivos de salários do alto funcionalismo público, com a desinformação, com os baixos salários da maioria da população e que são pagos como autônomos, etc. O capitalismo faz isso com a população: mata. Só se safam os estatutários.

Eliane Ferreira da Silva (São Paulo, SP)

Fachada de predio do INSS no Viaduto Santa Ifignia, centro. Foto: Zanone Fraissat/Folhapress - Folhapress

Insegurança alimentar

"Fome invade casas de ribeirinhos no Marajó e crianças ficam sem merenda após jornadas até escolas" (Cotidiano, 28/4). A reportagem mostra o que todos já sabem: o Bolsa Família não está mais conseguindo resolver nem o problema da fome. O máximo que ele faz é que essas pessoas tenham essa subvida. Para mim, essas regiões não poderiam ser habitadas. Essas pessoas deveriam ser retiradas desses locais, levadas para cidades com mais estrutura, emprego e casas garantidas, além da comida.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Ações-esmola. Nada de inteligência gestora: planejamento familiar com a devida assistência, educação ambiental com técnicas de manejo que incrementem a renda com a exploração sustentável de recursos naturais. Há tanto por fazer e nada acontece. Exaltemos o neoliberalismo de Lula e a sua causa sem eira nem beira. Que falta nos faz um projeto de país!

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Influência digital

"A geração ansiosa" (Hélio Schwartsman, 27/4). Essa nova geração tem que lidar com desafios imensos. Tudo muda muito rápido e suas vidas são muito expostas. Se antes havia conflito familiar e social, hoje também o há nas redes sociais. Haja sangue frio para lidar com tantas informações, muitas falsas, que influenciam a personalidade das pessoas.

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

Fim dos tempos

"Meus colegas de limbo" (Ruy Castro, 28/4). Como assim, Ruy? O que será dos meus domingos sem a tua coluna? Vida longa a você e a tantas pessoas que IA nenhuma substitui!

Maria do Rocio Barszcz (Campo Largo, PR)

Será que a IA poderá substituir políticos? Observando a atual realidade brasileira, isto seria muito importante.

José Cordeiro (Recife, PE)

Agressão na escola

"Aluno de 13 anos morto em Praia Grande queria defender os amigos, diz mãe" (Cotidiano, 29/4). O bullying não é uma exclusividade da rede pública. Acontece na rede particular e, infelizmente, em qualquer formação de grupos dentro da educação formal ou informal. Uma coisa que me intriga é a dificuldade de alcançar um consenso institucional na forma de lidar com essas situações. É preocupante a política de não-interferência institucional, como se os conflitos fossem se solucionar sozinhos. Não vão, e esse é mais um caso que prova o ponto em que podem chegar

Camila Nader (Bom Jesus dos Perdões, SP)

O governo não reconhece as agressões sofridas por ele na escola, ou seja, vira as costas para sua responsabilidade. Agora imagine se esse garoto morto tivesse arrumado uma arma e ido à escola? Aí a história é outra.

Mizael Dias (Patrocínio, MG)

Modelos

"Mulheres com mais de 60 anos mudam de carreira e se consolidam como modelos" (Equilíbrio, 28/4). Acho essas mulheres grisalhas lindas, corajosas e elegantérrimas. As pessoas nessa idade devem se sentir representadas também. Eu já tenho 54 anos, mas não sou tão grisalha assim. Quem sabe um dia alguém me descobre na moda aos sessenta e bem grisalha.

Edelvira Maria de Azevedo Sanchez (São Paulo, SP)

Muito importante. A população envelhece e merece ver que é possível envelhecer bonita.

Marcela H. T. Pereira (Rio de Janeiro, RJ)

Agressão sexual

"Gérard Depardieu é preso em Paris acusado de agressão sexual durante filmagem" (Ilustrada, 29/4). Ator brilhante. Lamentável. Terá que responder pelos atos abomináveis. Há quantos anos essas denúncias acontecem? Que dificuldade das mulheres agredidas em levá-lo à prisão!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Este tipo de crime não tem perdão. Solidariedade às vítimas.

Adriana Gomes da Silva (São Paulo, SP)

Governo Tarcísio

"Novas regras: professor de SP receberá bônus se a turma melhorar nota na sua disciplina" (Educação, 29/4). Professor tem que ter um salário digno, não bônus. Esse senhor tem ideias que arruinam cada vez mais a educação no estado. Por que 25% de aumento para a polícia, 50% para você e para o magistério nada? Esclareça suas prioridades.

Marlene Marquez Neves (Santos, SP)

O projeto é feito de forma a responsabilizar única e exclusivamente o professor pelo fracasso escolar, escamoteando que o governo é quem dá as condições para o desastre educacional que São Paulo vive há décadas.

Simone Rodrigues (Cascavel, PR)