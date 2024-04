Leitores discutem política de segurança de Tarcísio: 'Lei deve ser mais severa'

Violência policial

"Sob Tarcísio, número de pessoas mortas por PMs em SP cresce 138% em um ano" (Cotidiano, 29/4). Eu sou contra Bolsonaro. Mas sobre Tarcísio, embora eu não apoie totalmente, é sintomático que muita gente aqui no estado de São Paulo apoie uma abordagem mais rigorosa contra o crime. Não defendo mortes, mas acredito que a lei deve ser mais severa, a população não se sente segura.

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)

Como criador e criatura se tornaram praticamente um só! Um desastre a política de segurança deste governador. Pior que ele se orgulha da polícia com licença para matar! Números vergonhosos!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

A cada morte, uma penca de votos. A cada atraso na educação, mais votos. A cada privatização, outra quantidade de votos. A cada comício com os camisas amarelas e o facínora, mais próximo da Presidência. Tarcísio é o túmulo da civilidade.

João Melo (São Paulo, SP)

Justiça brasileira

"Justiça nega prisão preventiva de motorista de Porsche pela 3ª vez" (Cotidiano, 30/4). Esta terceira negativa de prisão mostra como a Justiça brasileira é seletiva, feita sob medida para proteger quem tem dinheiro para pagar advogados caros. Imagine se a vítima do acidente fosse o filho, parente ou amigo do juiz que negou a prisão. Qual teria sido a decisão?

Fabio Anderaos de Araujo (São Paulo, SP)

Pela terceira vez, a Justiça mostra que quem tem grana tem tudo. A certeza da impunidade é tanta que eles nem pensam em deixar o país. Daqui a pouco ele bebe de novo e causa outro acidente. Infelizmente.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Meio-termo

"Precisamos do bolsonarismo moderado" (Joel Pinheiro da Fonseca, 29/4). Não existe bolsonarismo moderado. Precisamos, sim, de uma direita "não bolsonarista" moderada.

Francisco Neto (Uberlândia, MG)

Bolsonarista moderado é um oxímoro. Acharam isso do Tarcísio e ele só entrega mais mortes e mais desrespeito com trabalhadores como os professores. Bolsonaristas adoram a morte e a violência, não se pode ser moderado com isso como premissa básica.

Vera Lucia Frayze David (São Paulo, SP)

Sim, uma verdadeira direita liberal seria muito bom para o país. Quanto ao bolsonarismo, espero que definhe até sumir, da mesma forma que espero que aconteça com o lulismo. São dois vetores de atraso do país.

Antonio Araújo (Salvador, BA)

Precisamos urgentemente de políticos capazes e bons gestores do centro!

Direito ao deboche

"Mas político mesmo serve para ser zombado" me lembrou o grande jornalista, o saudoso Arnaldo Jabor que dizia a mesma coisa! ("O egocentríssimo deputado", Lygia Maria, 28/4) Eu acrescentaria que também servem para nos fazer chorar, a eloquência do amor e ódio! Só nos resta, com todo direito, xingá-los, apelidá-los e o riso sarcástico.

Jose Antonio Garbino (Bauru, SP)

Os deputados, teoricamente, são representantes do povo, não estão acima dele.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Classe médica

"Conselho faz ofensiva contra médicos em SP por aborto legal em vítimas de estupro" (Mônica Bergamo, 29/4). Nós, médicos de São Paulo, deveríamos produzir um documento conjunto em apoio aos colegas obstetras atacados e exigindo esclarecimentos do Cremesp. Não pago anuidade para isso.

Rodolfo Francisco Marques (São Paulo, SP)

Tenho vergonha deste conselho! Não segue as normas previstas na lei e aderiu ao falso moralismo bolsonarista, perseguindo médicos que apenas cumpriram a lei. Num processo judicial, será derrotado.

Beatriz R. Alvares (Campinas, SP)

Grupos menos favorecidos

"Educação tem se mostrado ineficaz na redução das desigualdades, diz pesquisador" (Educação, 30/4). O Estado tem que investir na educação e saúde, como já feito com a criação das universidades federais espalhadas pelo país, como se fez com o fortalecimento do SUS. Ao contrário do que pensam os empedernidos privatistas, a solução não está no Estado mínimo, a não ser que queiram proteger os privilégios das classes dominantes e os da pseudo classe média, lambe botas.

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Excessos

"Itaipu tem a energia mais cara das grandes hidrelétricas, aponta estudo" (Mercado, 28/4). É a farra institucionalizada com o sacrifício do dinheiro suado do povo brasileiro, com o presidente da companhia distribuindo milhões em prol do seu partido político.

José Barbizan (Maringá, PR)

Aos vencedores

"Documentário mostra que Guerra Fria não é apenas um marco no passado" (Mundo, 29/4). Ideais comunistas sempre existirão, porque suas teorias inspiram o desejo de igualdade. Porém, na história, quem manda são os ricos que compram o sistema.

Valdir de Macedo (Biritiba Mirim, SP)

Aperitivo

"Muçarela derretida no molho é petisco delicioso que leva 5 minutos" (Receitas do Marcão, 29/4). Talvez seja o momento para pesquisar quais tomates frescos são próprios para molhos do tipo italiano. Haverá restaurante rentável com molhos bons industrializados? Ou tem de se virar criativamente com o que tem por aí? Delicioso na infância era mergulhar o pão no molho que se apurava para a macarronada domingueira sob o pretexto de matar a fome...

Murilo Belezia (São Paulo, SP)