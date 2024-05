'Lula está fazendo o que tem que ser feito', afirma leitora sobre situação do RS

Tentativa

"Leite vê tentativa de criar governo paralelo no RS, e clima com gestão Lula fica azedo" (Política, 17/5). Lula está fazendo o que tem que ser feito, mesmo enfrentando uma oposição que bate, critica e não tem proposta. A única atitude é postar fake news. E agora a mídia parece dar início a campanha eleitoral, se contrapondo ao Lula e quem sabe encontrar/criar o tão sonhado "candidato de centro!"

Sandra Regina Vidal (Goiânia, GO)

O presidente Lula (PT) acompanhado do governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), em cerimônia de anúncio de medidas de ajuda ao estado do Rio Grande do Sul - Pedro Ladeira - 15.mai.2024/Folhapress

Ambiente

"Lula, Dilma e Mangabeira abortaram adaptação à mudança climática" (Marcelo Leite, 18/5). Obrigada pelo texto, excelentes e oportunos esclarecimentos de ações e omissões em governos passados quanto à questão ambiental! A bolsonarada ficou faceira, mas o articulista foi eficiente em pontuar a gravidade do comportamento do ex-mandatário, incompetente e perverso assumido em suas ações e omissões assassinas!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

‘Cartas para Minha Avó’

"Governo Tarcísio remove livro de Djamila Ribeiro de biblioteca virtual escolar" (Educação, 16/5). Esse governador é uma vergonha para São Paulo. Com uma polícia violenta, com autorização para atirar para matar e com certeza de impunidade. Na área de educação é um descalabro. Essa censura grotesca é apenas um detalhe da administração autoritária, preconceituosa e antidemocrática.

Dagmar Zibas (São Paulo, SP)

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

Postura ideológica

"Tese de Boulos contradiz pedidos do PSOL para cassar Brazão, Flávio e bolsonaristas do 8/1" (Política, 17/5). É o relativismo moral que caracteriza historicamente a esquerda. Ou seja, regra é dura para os adversários, mas atenuada ou desprezada quando se trata de aplicá-la a aliados ou companheiros de viagem.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)



Boulos tem currículo que o qualifica a qualquer cargo político no Brasil e atua dentro de princípios éticos/morais incontestáveis. A estratégia de tentar nivelá-lo aos corporativistas é irresponsável e baixa.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Não é doença

"Influencers usam discurso religioso para fazer apologia da ‘cura gay’" (Cotidiano, 17/5). Não há cura para o que não é doença! A homossexualidade é um fenômeno de natureza tão biológico quanto a heterossexualidade. Isso é um festival de manipulações, hipocrisias e a incapacidade de determinados segmentos do cristianismo em compreender

a sexualidade humana e o amor.

Hanna Maryam (Mairiporã, SP)

Nostalgia

"Celular da Nokia apelidado de ‘tijolão’ volta ao mercado em aniversário de 25 anos" (Tec, 16/5). O avanço tecnológico é inevitável. Atualmente, até mesmo os idosos utilizam smartphones. Embora frequentemente os usem de forma inadequada, retornar ao passado já não é uma opção para ninguém.

Raony Ribeiro (Juiz de Fora, MG)

Ótima notícia. Um celular barato, cuja bateria dura uma semana. E o cidadão não vai deixar de usar a internet: pode comprar um computador de mesa e colocar em casa. O conjunto é um ótimo negócio.

Alberto Bezerra (Taquaritinga do Norte, PE)

Futuro da previdência

"Sem reforma da Previdência, Brasil produzirá algo que fará Bolsonaro parecer sensato, diz economista" (Economia, 17/15). A última reforma foi ontem! A culpa não é do trabalhador se existe alguma ameaça ao futuro da previdência. Há uma categoria de privilegiados, mas nao são trabalhadores civis! O economista "esqueceu" de abordar a questão!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)