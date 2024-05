Lula prepara aquilo que deve chamar de 'minha Petrobras', diz leitor

Intervencionismo

"Programa econômico de Lula é o atraso" (Editoriais, 15/5). Que termos fortes, mesmo para um editorial. Não tenho gostado dos editoriais de agora. Anteriormente eram mais equilibrados.

Silvia Marcondes Bolivar (Indaiatuba, SP)

Todo mundo já viu esse filme antes e ele não acaba bem. Refinaria Abreu e Lima, Pasadena, Sete Brasil, maior caso de corrupção da história… O editorial pegou até leve.

Adriana Ramalho Flores (Campinas, SP)

Lula prepara aquilo que deve chamar de "minha Petrobras". Ô filme que não cansam de reprisar!

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

O presidente Lula, acompanhado do governador do RS, Eduardo Leite, e de vários ministros de estado, participa de cerimônia de anúncio de medidas de ajuda ao estado do Rio Grande do Sul - Pedro Ladeira/Folhapress

Gerenciamento de crise

"Lula amarra governo ao longo processo de recuperação do RS" (Bruno Boghossian, 15/5). Parabéns ao presidente Lula pela iniciativa, está corretíssimo, ou você quer que ele simplesmente financie a reconstrução pelas mãos do governador que flexibilizou toda a legislação ambiental e não executou nada para evitar as enchentes?

Carlos Roberto de Marchi (Campo Grande, MS)

Começam a girar os ponteiros do relógio para a candidatura de Haddad à Presidência da República.

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

Mutirão habitacional

"Não há imóveis disponíveis em Porto Alegre para tantos desabrigados, diz prefeito" (Cotidiano, 15/5). Não adianta colocar a carroça na frente dos bois tomando decisões precipitadas. Estamos ainda na fase de resgate; a água ainda não baixou. A reconstrução deverá ser feita com solidez, após amplo estudo de mapeamento de risco.

Mariangela Branco Carnevale (São Paulo, SP)

Lembranças

"De repente, no Algonquin" (Ruy Castro, 15/5). Como é boa a nostalgia que bate quando abrimos um livro e encontramos um bilhete de despedida, um convite ou um tíquete de metrô. Se calhar, dá para escrever um capítulo inteiro da nossa autobiografia. Aconteceu comigo recentemente.

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Não sei como Ruy Castro consegue guardar tantos nomes de artistas, escritores, compositores, poetas, músicas etc. Ou tem tudo anotado ou é mágico.

Ademir Valezi (São Paulo, SP)

Virada Cultural

"Verba da Virada Cultural bate novo recorde e é a mais cara dos últimos dez anos" (Ilustrada, 16/5). O prefeito de São Paulo não tem o mínimo discernimento. O Rio Grande do Sul, praticamente submerso, vidas perdidas, 35 mil palestinos assassinados em Gaza, e ele vai gastar milhões para realizar uma virada "cultural", que de cultural não tem nada. O dinheiro deveria ser destinado às vítimas gaúchas, por suposto.

José Ronaldo Curi (São Paulo, SP)



Luto no jornalismo

"Morre Apolinho, radialista e ex-técnico do Flamengo, aos 87 anos" (Esporte, 16/5). Que pancada para quem foi criado ouvindo rádio no Rio de Janeiro entre os anos 1980 e 1990... Vá em paz, velho Apolo!

Clayton Luiz da Silva Moreira (São Gonçalo, RJ)

O rádio esportivo brasileiro perde um dos seus ícones, poucos profissionais da imprensa teriam a coragem que ele teve, de dar um tempo na " latinha" para ir treinar seu clube de coração num momento de crise. Entrou para a história, querido por todas as torcidas. Meus sentimentos à família, aos profissionais da Rádio Tupi e à Nação Rubro-Negra, que estão de luto.

Jose Walter da Mota Matos (Pouso Alegre, MG)

"Narrador Silvio Luiz, ícone dos bordões no futebol, morre aos 89" (Esporte, 16/5). Pelas barbas do profeta. Saudades. Divertido e diferente. Vai fazer falta, aliás, a atual geração de narradores malas não aprendeu nada.

Luiz Ferretti (São Paulo, SP)

Para todos que amam esportes, especialmente futebol, a passagem do Silvio Luiz será sempre lembrada pelo humor, irreverência e a sagacidade nas suas narrações. Quem nunca se divertiu ouvindo os seus bordões nas narrações?! Que Deus conforte os corações dos familiares, amigos e admiradores deste grande profissional.

Ricardo Velozo (Belford Roxo, RJ)

"Morre Antero Greco, aos 69, que uniu jornalismo ‘das antigas’ com humor na TV" (Esporte, 16/5). Que notícia triste! Antero era de uma singularidade espetacular!

Elaine Valeria Rizzuti (São João Del Rei, MG)

Grande na profissão e como cidadão. Suas marcas eram a simpatia e simplicidade. Não se faz mais crônica esportiva como antes. Tempos idos.

Helano Timbó (Fortaleza, CE)

Era uma ilha de profissionalismo, competência e elegância. Achou seu lugar mais divertido ao lado do Amigão, no SportsCenter. Eu os assistia nem muito pela notícia, mas mais pela interação dos dois. Pareciam aqueles amigos que adoramos encontrar nos bares da vida.

Vladimir Delgado (São Paulo, SP)

A comunicação se renova mas hoje o Brasil é os brasileiros perderam Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho, uma geração de ouro do esporte nacional, que deixaram um legado a ser seguido por todos que amam o esporte de um modo geral.

Ailton Souza (Cascavel, PR)