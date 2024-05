Qual foi seu primeiro contato com a internet, leitor?

São Paulo

O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, também chamado de Dia Mundial da Internet é comemorado nesta sexta (17). A data, escolhida pela ONU, celebra a conectividade humana e os benefícios da internet.

Presente no dia a dia de praticamente todo mundo, a internet comercial foi oferecida no Brasil pela primeira vez em maio de 1995. Muito lenta, com poucos usuários e serviços, no início não havia nem Google, que nasceu em 1998. Desde então, a internet deslanchou: redes sociais, internet banking, compras online, informações a todo momento, notícias em tempo real, novas profissões.

Página da Folha Web em 1995. - Folhapress

O primeiro contato deste jornal com a internet foi em 9 de julho daquele ano, quando disponibilizou suas primeiras notícias online, em parceria da Agência Folha com a Redação do jornal impresso. Agora, a Folha quer saber como foi o seu primeiro contato com a rede mundial de computadores. Qual foi a sua primeira experiência com a internet? Como foi? Como vivenciou todas as mudanças desde então?

Responda neste formulário. Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e divulgadas nas redes sociais da Folha.