'Passou da hora de colocar um freio na criação de PEC', diz leitor

Criminalização de posse e porte

"Oposição pressiona Lira a pautar PEC das drogas, e aliados de Lula já temem derrota" (Cotidiano, 18/4). Passou da hora de colocar um freio na criação de PEC. Já vem de algum tempo essa perniciosa tendência de qualquer coisa virar PEC. Isso contamina a constituição.

Valdir de Macedo (Biritiba Mirim, SP)

Que lástima. Decisão extremamente errada. O certo é certo mesmo que todos façam o errado. Não se pode colocar um usuário de maconha no mesmo patamar de um criminoso. O Brasil não é o país do futuro, é o do passado.

Marcius Carvalho (Belo Horizonte, MG)

Verdadeiramente nem Lira nem Pacheco estão preocupados com drogas e legislação. Estão apenas fazendo cabo de guerra com o STF e o governo para provar que podem fazer o que quiserem. Continuam mantendo preto e pobre, assim como no aborto, vítimas do preconceito estrutural.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Cidade sem memória

"O apagamento da memória em alta velocidade" (Andanças na Metrópole, 18/4). O censo identificou 580 mil imóveis vagos em São Paulo. Apartamento de 29 metros não se presta a moradia para as classes C e D, que precisam morar mais perto do centro e do metrô. Quem compra esses estúdios o faz para investimento. Ficam lá, vazios. Vão sobrar ainda mais imóveis na cidade.

Carlos Amorim (São Paulo, SP)

Resta observar que essa destruição voraz ocorre com a cumplicidade das legislações urbanas que deveriam preservar a qualidade de vida, a memória e a paisagem. Nossos vereadores são despreparados, mal-intencionados e primitivos.

Valentina Denizo (São Paulo, SP)

A pergunta é: por que todas essas pessoas querem morar em São Paulo, de qualquer jeito que seja? Será que não existe trabalho e lazer no interior? Já dizia o prefeito Figueiredo Ferraz há 50 anos atrás: "São Paulo precisa parar" (de crescer).

Lorenzo Frigerio (Vargem Grande Paulista, SP)

É culpa do home office

"CEO da Nike diz que trabalho remoto prejudicou inovação na empresa" (Mercado, 17/4). Acho que o CEO precisa se reinventar para aprender a extrair de seus funcionários uma postura inventiva de forma remota.

Ricardo Luiz (Taboão da Serra, SP)

Cerimônia no Dia da Família

"Deputada do MA diz que mulher deve submissão ao marido e propõe solenidade ‘com machos’" (Cotidiano, 17/4). Quanta contradição! Não entendi como ela é deputada, uma conquista das feministas, se ela é contra este direito.

Dulce Figueiredo (Salvador, BA)

Atualmente mais de 50% das famílias são mantidas pelas mulheres porque os machos não assumem seu papel.

Reivan Franca (Salvador, BA)

Guerra da Ucrânia

"Lula cometerá grande erro se decidir se encontrar com Putin, diz Zelenski à Folha" (Mundo, 18/4). Em menos de um ano e meio, Lula já arrumou inimizade com dois países: Ucrânia e Israel. Onde isso vai parar?

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Tentar uma conversa sobre o fim da guerra vale a pena. Entendo que Zelenski queira sair vitorioso mas vai ser difícil. Uma negociação seria a melhor saída e depende muito da Rússia.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

De fato, Lula cometerá grave erro humanitário se der apoio a Putin e não à Ucrânia. Aliás, vem cometendo esse erro. Um político perseguido durante a ditadura não pode apoiar ditadores de jeito algum. Detalhe: votei em Lula. Mantenho meu voto, mas me espanta a simpatia do presidente por facínoras.

José Fernando Marques (Brasília, DF)

Sob sigilo

"Deputados dos EUA divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos no X" (Política, 17/4). O império decadente não se conforma e ainda acha que somos quintal. Estão enganados.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

As decisões estão corretas e compõe importante cabedal para impedir mensagens de ódio, permeadas por preconceitos de toda ordem, visando desestabilizar a ordem pública e democrática com mentiras, calúnias e difamações. Infelizmente não temos um Ulysses Guimarães para defender nossa independência. Não fosse a ação correta e ágil do STF e de outros, estaríamos em uma ditadura.

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Afronta à soberania nacional. Absurdo total. Só comparável ao fato de ser aceita e agradecida por brasileiros, esses sim, adeptos de atos antidemocráticos.

Sonia Rocha Marques (São Paulo, SP)

Lulistas e esquerdistas em geral jamais admitirão, mas fato é fato: ordens para derrubar contas desacompanhadas de justificativa legal e sem dar a oportunidade ao dono da conta de se defender previamente constitui arbitrariedade e censura. Simples assim.

Jose L. de Castro (Barra do Garças, MT)