Quais são as suas memórias do Orkut? Conte para a Folha

São Paulo (SP)

No princípio era o Chat UOL, para uns, ou o MSN, para outros (ICQ para os mais vintage ainda). Havia também quem compartilhasse, a duras penas, uma única fotografia diária em seu fotolog; tinha também quem ia para os muitos fóruns espalhados por aí debater interesses e assuntos diversos. Mas houve uma rede social que reunia todas as tribos e cativou os brasileiros: o Orkut.

Baseada em fóruns de discussão dentro de comunidades, depoimentos de amizade (parecidas com as trocas de recomendações profissionais no Linkedin), além de espaços para recados curtos e públicos, o Orkut foi um sucesso dos anos 2000.

Nascida em 24 de janeiro de 2004, a rede, que já ventilou a ideia de retornar com nova interface, completa vinte anos nesta semana.

Com a proximidade deste aniversário, a Folha quer saber: quais são as suas memórias do Orkut? Você tem saudade das redes sociais dos anos 2000? Qual era a sua favorita? Conte sua experiência neste formulário. Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e divulgadas nas redes sociais da Folha.