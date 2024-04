Leitores debatem acusação de segregação em escola

Segregação x suporte

"Não é justo acusar colégio de segregar bolsistas, diz presidente do G10 Favelas" (Cotidiano, 18/4).

A escola não precisaria fazê-lo, a compensação tributária não é remuneração, mas incentivo. É por esse tipo de atitude que a imensa maioria das escolas não faz isso, porque recebe esse tipo de tratamento. Então, melhor não fazer nada, menos incômodo. O que provavelmente conseguirão é o fechamento da unidade, afastando 1.600 alunos e deixando outros milhares no futuro afastados de ensino de qualidade. Carlos Rogerio Camargo (Florianópolis, SC)

É só responder a duas perguntas. A escola recebia isenção fiscal para ofertar bolsas? E todos os alunos que recebiam ficavam em sala separada (segregada) dos demais? Se as respostas forem sim, não há o que discutir. O fato está claramente posto.

Estrutural

"Um Porto Seguro da segregação" (Conrado Hübner Mendes, 18/4). Nota 10 para as organizações que propuseram a ação. Nada garante a justiça, já que quem vai operar e julgar a ação também recebeu educação sem diversidade. A tendência é reproduzir a estrutura racista. Mas já valeu muito jogar luz sobre o assunto.

Rodrigo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ)

Domingo, 21/4

"Bolsonaro usa caso Musk e relatório divulgado nos EUA como combustível para ato" (Política, 18/4). Espero que esse combustível não chegue ao motor.

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)

Não adianta espernear. No final processo vai preso. Depois, quando um partido entrar com uma representação no TRE contra propaganda antecipada de eleições para vereador e prefeito, não diga que é perseguição política.

Paulo Braga (Salvador, BA)

Bolsonarismo é só mais um braço da extrema direita internacional atuando para destruir a democracia. Seu intuito é claro: instaurar ditaduras corruptas e extremamente violentas. Não se importam em alicerçar suas teses em oceanos de contradições, desde que o objetivo seja alcançado. A humanidade já vivenciou isso lá pelos anos trinta.

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)

Quem financia tudo isso? Está claro que existe um ataque articulado pela extrema direita para derrubar a democracia no Brasil. O movimento golpista ainda está em curso patrocinado pela extrema direita mundial.

Marli Moras Garcia (Vitória, ES)

Desamparo

"‘Tenho 90 anos e meu plano de saúde foi cancelado’: O que diz a lei sobre rescisão de convênios de idosos" (Saúde, 17/4). O preconceito com os idosos é algo inaceitável. A vida e a saúde estão protegidas pela Constituição de 1988. Não é admissível esse tipo de situação que requer imediata providência para que nunca mais ocorra, além de punir exemplarmente que faz tal absurdo.

Vicente Ferrer Monteiro Costa Filho (São Luís, MA)

Ataque à democracia

"Reservatório do populismo" (Maria Hermínia Tavares, 17/4). A saída eficaz e duradoura está na educação. Só ela permitirá ao povo escolher políticos que entendam as reais necessidades do país e cessar o loteamento do Congresso entre aproveitadores da ignorância do povo.

João Ferreira (Santo André, SP)

Ordens judiciais

"STF reage a relatório que expõe Moraes, bolsonaristas exploram e governo minimiza" (Política, 18/4). A maior democracia do mundo tem um congresso que tenta interferir e degradar a imagem do Poder Judiciário de outro país, influenciado por uma pessoa que sequer é americano nato, mas tão somente porque é um bilionário. Brincadeira!

Manoel Cardoso (Recife, PE)

Decisões fundamentadas? Quando não se pode ter acesso às acusações não existe isso.

Evando de Abreu (Rio de Janeiro, RJ)

Pix e débito

"Governo proíbe cartão de crédito como meio de pagamento de apostas esportivas" (Esporte, 18/4). É necessário a criação de ouvidorias e a adesão à plataforma do Consumidor, que pertence ao governo federal para facilitar ao apostador que ele terá seus problemas resolvidos por essas empresas de apostas.

Jefferson Oliveira (Maceió, AL)

Deveriam proibir as apostas. Na TV só temos propaganda disso.

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Atrito

"Reação a afastamentos de juízes mostra insatisfação de Barroso com revanche a Lava Jato" (Política, 18/4). Só vai preso o coitado do pobre que furta um pacote de bolacha. Os criminosos do colarinho branco são aplaudidos!

José Augusto Seixas Júnior (São Paulo, SP)

Decisão monocrática para afastamento, desconsideração do combate à corrupção, revisionismo ganhando tração? Pau que bate em chico bate em Francisco. E assim vamos alimentando as franjas radicais. Juízes na berlinda, juntamente com o princípio da colegialidade

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)