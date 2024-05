Leitores criticam baixo investimento com defesa civil em Porto Alegre

Investimentos

"Porto Alegre gastou apenas R$ 11,6 milhões com defesa civil entre 2021 e 2023" (Cotidiano, 20/5). Como não adianta chorar sobre o leite derramado, é imprescindível que os meios de comunicação, principalmente aqueles usados pela maioria do povo, alertem o eleitor sobre o perigo que correrão, caso elejam para governo os preocupados prioritariamente com as questões fiscais.

Maria Lima (Santo André, SP)

A prefeitura de Porto Alegre tem que arcar com a responsabilidade dos danos materiais e humanos causados pela tragédia. O poder público é para garantir o funcionamento harmonioso da sociedade, não para gerar lucros. Essas políticas neoliberais de Estado mínimo, como vimos, podem ser extremamente danosas.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Prioridades

"‘Estudos alertaram, mas governo também vive outras agendas’, diz Eduardo Leite sobre falta de plano para conter cheias no RS" (Cotidiano, 19/5). Equilíbrio fiscal deve ser preocupação de qualquer governante, mas não pode ser alcançado com o sacrifício extremo da população. Eduardo Leite reconhece que havia outras agendas a serem cumpridas, além da questão ambiental, disse tudo, para bom entendedor meia palavra basta.

João Cardoso Palma Filho (São Paulo, SP)

Fácil criticar o Leite, é sujeito decente, pode ter responsabilidades, mas culpá-lo isoladamente é canalhice. Chega de divisão, precisamos de líderes decentes, Leite é um deles.

Marcelo Moraes Victor (Porto Alegre, RS)

Cenário de destruição

"Centro de Porto Alegre é tomado por montanhas de lixo e entulho após água baixar" (Cotidiano, 20/5). Sei que o poder público é responsável pelos serviços estatais, em especial coleta de lixo e limpeza de áreas públicas, mas o cidadão também não colabora, sujamos demais, jogamos lixo em local inadequado. Essa tragédia só mostra o quanto nossa sociedade é subdesenvolvida.

Klaus Serra (Brasília, DF)

Documentário

"Lula é corajoso porque luta pela paz, diz Oliver Stone, com filme sobre o presidente" (Ilustrada, 20/5). É inegável a trajetória política exitosa do presidente Lula. Vencedor de três eleições, fez a sua sucessora e foi personagem marcante na campanha Diretas Já e na redemocratização! Mas continuo achando que político é para ser cobrado e não idolatrado!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

Nova gestão

"Nova chefe da Petrobras já pediu intervenção de Lula para explorar petróleo na Foz do Amazonas" (Mercado, 20/5). Impressionante a sede de exploração de uma área que não foi liberada pelo Ibama e pode ser mesmo que seja perigoso para o meio ambiente a longo prazo. Será possível que este é o único modo de desenvolvimento para o Brasil: explorar recursos naturais sem avaliar as consequências ambientais?

Corpo interligado

Na coluna "Meu molar de Aquiles" (Giovana Madalosso, 19/5), é apresentada uma visão fascinante sobre o fenômeno da somatização, revelando como condições psíquicas podem se manifestar como desordens físicas no corpo. Madalosso brilhantemente exemplifica a ligação entre fatores psicossociais e processos físicos, destacando como o poder do pensamento pode regular processos fisiológicos.

Alan Roger Santos-Silva (Piracicaba, SP)

Balanço da Virada Cultural

"Virada Cultural de São Paulo acaba como museu, com vários artistas ultrapassados" (Ilustrada, 19/5). Tirando as críticas corretas feitas à organização e à direção técnica do evento (som e luzes), o resto é um festival de arrogância e preconceito na análise sobre a presença de determinados artistas populares. Chamar artistas de "ultrapassados" evidencia a falta de respeito e senso de arte, reproduzindo uma leitura linear sobre o tempo artístico, e em grande medida, alinhado aos interesses do mercado fonográfico.

Bruno Coutinho (Rio de Janeiro, RJ)

Diferente da maioria dos leitores da Folha, frequento a Virada há 15 anos, desde que me mudei para a capital. Quem não viveu o auge, não sabe a decadência pela qual o evento passa. Fui furtado logo na primeira vez e aprendi a evitar multidões muito fechadas (quem fica em casa com medo é trouxa). Vi grandes artistas se apresentando para multidões e o centro cheio de vida, com pessoas eufóricas por estarem ali. Sábado fui animado ver um show na zona norte...

Leonardo Trindade (São Paulo, SP)

Contracepção natural

"Métodos (nada) contraceptivos no TikTok" (Becky S. Korich, 20/5). Na verdade, só há um método anticoncepcional 100% seguro para não engravidar. Abstinência sexual. Todos os demais podem ter falhas.

Beatriz R. Alvares (Campinas, SP)

Despedida

"Céu, sol, sul em tempos de horror" (José Henrique Mariante, 18/5). Muito obrigada. Acompanhei suas críticas e observações à Folha, sempre pautadas pela boa informação e chamando à coerência. Lamento que deixe o cargo, mas fechou com chave de ouro. Cabe à imprensa agora falar das questões ambientais com mais rigor e espírito educativo como forma de combater o trágico negacionismo ignorante ou de má-fé mesmo.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

O fato é que a velocidade com que as mudanças do clima acontecem é muito lenta para ser captada pelos radares da imprensa calibrados para acontecimentos de ontem e, cada vez mais, para os de hoje, quando não os da última hora. Ousei fazer uma previsão, que uma hora o clima passaria a ocupar diariamente a capa da Folha, mas que seria tarde. Chegamos neste ponto. Optamos pela pedagogia da dor. Parabéns pela sua excelente gestão desta cadeira que ocupou e, mais uma vez, espero que todos os editores de todos os jornais no Brasil leiam seu brilhante texto.

Fernando Meirelles, cineasta (São Paulo, SP)