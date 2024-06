'Espero que a próxima geração tenha mais referências', diz leitora sobre padrões de beleza

Referências

"Desde que a Xuxa era minha principal referência de beleza, os padrões continuam os mesmos" (Equilíbrio, 6/6). Nasci na década de 1980 e cresci com as mesmas referências estéticas da autora do texto. Embora ser alta, loira, magra e de cabelos lisos não fosse uma opção, já que nasci negra de cabelos crespos, me identifico com o relato. Hoje, o cabelo crespo é considerado bonito, mas não me sinto à vontade ou feliz em usar os cachos que a natureza me deu —mais curtos e fechados. Espero que a próxima geração tenha mais referências.

Aline Viana da Cruz (Santo André, SP)

Frame de "Xuxa, o documentário" - Globo

Em processo de extinção

"Adeus ao papel" (Ruy Castro, 9/6). É, este fechamento da coluna me obriga a uma confissão. Admito que ando vendo e consumindo muito mais videoaulas, entrevistas, filmes, documentários e cursos, do que lendo livros. Rendo-me aos fatos. Hoje, aprendo e me atualizo mais sem documentos físicos. Até Pessoa, Manoel de Barros e Drummond consumo por vídeo. Rendo-me.

Jove Bernardes (Belo Horizonte, MG)

Prefiro livros físicos: a bateria nunca acaba e ainda faço anotações .

Amarildo Caetano (Cotia, SP)

Sempre li muito. Ganhei um Kindle, de que jurava que não gostaria, e não só gostei como hoje leio como nunca antes.

Marcia Maluf (São Paulo, SP)

Autonomia

"Alzheimer antes de avanço do declínio é marcado por foco no presente e anseio do futuro" (Equilíbrio, 8/6).Preocupante o aumento geral, principalmente entre mais jovens. A doença é terrível. Minha mãe perdeu para o Alzheimer em março de 2023.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Cada vez mais vejo pessoas com Alzheimer.

João Batista de Junior (Mogi Mirim, SP)

E os namorados?

"Mulheres de 30 anos já sentem pressão social por estarem solteiras" (Equilíbrio, 11/6). "Para os homens, no entanto, ninguém pergunta quando vão casar ou que tipo de mulher querem ao seu lado." As mulheres são mais cobradas, mas homens também são. Inclusive, há pouco tempo ouvi a frase "quem não escolhe acaba sendo escolhido". E vira e mexe me questionam sobre se não vou voltar com a minha ex. Socialmente, estar solteiro significa estar incompleto.

Rubens Martins (Brasília, DF)

Se não casou, há pressão para casar. Se casou, há pressão para ter filho. Se casou e teve filho, há pressão para ter outro. Se casou e teve dois filhos, há pressão para tentar uma menina... Moral da história: dê uma banana à pressão e vá se divertir.

Janaina de Moraes Santos (São Paulo, SP)

E está tão enraizado que a cobrança vem, muitas vezes, das próprias mulheres que nos cercam.

Fabiana Santos (Belo Horizonte, MG)

‘Um oportuno detox’

"Se o nosso planeta falasse" (Manuela Cantuária, 11/6). "Carta da Terra" foi um manifesto cheio de boas intenções e ideias para a humanidade evitar a autodestruição. O texto de Manuela serve como uma atualização de status: 30 anos se passaram e nós só pioramos as coisas.

Rineu Santamaria Filho (Monte Alto, SP)

Isso. A ideia de "acabar com o planeta" é só uma medida da arrogância da nossa civilização. O que vai acabar é a espécie humana. Aos poucos e com muita distopia, obrigada. E o planeta seguirá girando.

Silvia Klein de Barros (Rio de Janeiro, RJ)



Representatividade no México

"Gênero importa na gestão pública?" (Lorena Hakak, 11/6). Estudos mostram que as mulheres tendem a priorizar questões sociais, educação, saúde e igualdade de gênero. Isso não significa que os homens sejam incapazes de valorizar esses aspectos, mas a diversidade de perspectivas enriquece a tomada de decisão e a formulação de políticas. Pesquisas sugerem que mulheres e homens adotam diferentes estilos de liderança.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Violência

"Homem de 77 anos morre após levar ‘voadora’ no peito em Santos" (Cotidiano, 11/6). Revoltante. Resultado do discurso de ódio como política de estado.

Afonso Galvão (Brasília, DF)

Fim dos tempos! A violência avançou no cinema, nos games e na internet. Daí já estava implantada na mente do povo como coisa normal. Eis o resultado. A cada dia uma barbaridade demonstrando a falência da cultura, da educação e da civilidade.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

O ódio envenena as relações pessoais. Matar tornou-se um ato banal. É a banalização do mal.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Viagens

"Barroso diz que há implicância em críticas a viagens de ministros do STF" (Política, 10/6). Podem fazer quantas viagens quiserem, só não usem o dinheiro do contribuinte.

Paulo Francischini (São Paulo, SP)

Implicância, senhor ministro? Acha justo gastar milhares com viagens de lazer, enquanto milhões de brasileiros lutam, arduamente, para colocar comida na mesa?

Angela Oliveira (Brasília, DF)

Concordo sobre a necessidade de segurança para os ministros do STF, porém em eventos relacionados ao exercício do cargo, como o deslocamento entre residência e trabalho. Assistir final de futebol? É demais, senhor ministro.

Marco Moreira (São Paulo, SP)

Excelente entrevista com o ministro. Equilibrado, prudente e assertivo nas respostas. Conforme dizer antigo, "ainda há juízes verdadeiros no Brasil".

Raymundo de Lima (Maringá, PR)