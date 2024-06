'Quem centraliza poderes em uma pessoa chama-se ditadura', diz leitor sobre Moraes no TSE

Legado de Moraes

"Moraes deixa no TSE legado de centralização e poderes turbinados" (Política, 2/6). Quem centraliza poderes em uma pessoa chama-se ditadura.

Carlos Figueiredo (Belo Horizonte, MG)

Um desembargador destemido. O país contou com sua firmeza na garantia da lisura do processo eleitoral. Grande Moraes!

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Após escalada de autoritarismo, arrogância desmedida, sentimento de onipotência com que ele mandava prender, julgava e condenava, finalmente deixa o inútil, caro e descartável TSE.

Marisa Coan (São Caetano do Sul, SP)

Alexandre de Moraes deixa o TSE de cabeça erguida, com trabalho excelente realizado à frente do Tribunal, sem dúvida um marco para a magistratura independente e corajosa!

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Rota ampliada

"Brasil amplia rota amazônica dentro de plano sul-americano para integrar quatro portos até o Pacífico" (Mercado, 3/6). A matéria não menciona impactos ambientais, que serão muito grandes. Estão previstos recursos de mitigação? Parece uma reedição da Transamazônica de 1969.

Clemens A. F. Schrage (Maceió, AL)

Projeto de destruição programada da Amazônia. Será a pá de cal no ecossistema. É o sonho do agro, do garimpo e da grilagem de terras. Adeus povos originários e o que resta de seu modo de vida.

José Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Série Além do Lixo

"Folha lança série sobre gestão de resíduos e economia circular" (Mercado, 1º/6). Parabéns à Folha por se aprofundar nesse importante, mas às vezes menosprezado, tema. Reduzir os impactos que o lixo provoca no meio ambiente é uma preocupação que não pode ocupar posições secundárias no debate público. Neste momento em que testemunhamos os reflexos das mudanças climáticas, é de suma importância a união dos esforços entre todos aqueles que lutam pela preservação ambiental em todos os seus aspectos, algo basilar para a própria sobrevivência da humanidade.

Pedro Maranhão, presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (São Paulo, SP)

Extremamente oportuna a reportagem "Crise do lixo custa R$ 97 bi ao Brasil, aponta estudo" (Mercado, 1º/6). Foco do meu trabalho na Câmara, a batalha pela efetiva implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e, agora, a busca por assinaturas para a apresentação de uma PEC que não permita a bitributação do setor de reciclagem na reforma tributária, são medidas urgentes para o enfrentamento deste grave problema nacional, que pode ser uma oportunidade de implantação da economia circular.

Gostaria de expressar meus sinceros parabéns à Folha pela capa desta segunda (3), um dia após a Parada do Orgulho LGBTQIA+. A Folha tem se destacado continuamente por sua postura pioneira na defesa do respeito, da tolerância e da pluralidade, valores que refletem a essência da maioria dos brasileiros.

A Folha erra e sempre estamos aqui para cobrar, mas quando acerta merece elogios.

Gabriel Henrique Pereira (Campinas, SP)

Aborto

"Resolução do CFM que proíbe matar bebê de nove meses é contra a tortura" (Opinião, 2/6). O conselho não tem atribuições de legislação. Deveria fiscalizar médicos que prescrevem "tratamento precoce de Covid" sem qualquer suporte científico. Convicção pessoal não pode interferir na atividade médica, uma crença que proíbe transfusão de sangue, por exemplo, pode matar um paciente.

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)

Analógico

"Asdfg çlkjh!" (Ruy Castro, 2/6). Despertou os saudosistas da máquina de escrever, fazendo um contraponto magistral com os atuais usuários de teclados e afins. No fundo, o que se procura com essa escrita, mecânica ou digital, é a preservação da memória, cada vez mais relegada a nuvens cibernéticas. Nuvens que, se choverem, tudo perderemos.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Fiz o curso de datilografia na adolescência rapidamente para ser admitida como secretária. Foi uma vitória conseguir datilografar corretamente em um mês apenas! Aplico essa habilidade hoje no teclado do notebook para trabalho de revisão de texto. Muito boa sua crônica! Voltei ao passado!

Aparecida Donizetti Paes (Alfenas, MG)

Terrenos de marinha

"Governo Lula é contra qualquer programa de privatização de praias, diz Padilha" (Ambiente, 3/6). A privatização das praias só apresenta uma vantagem: acabar com os arrastões e bandidos atazanando a vida dos cidadãos que querem aproveitar o sol. No mais, seria melhor usar a tecnologia para fiscalizar e coibir tais práticas. Nada mais irritante do que ter-se que pagar para ir à praia. Seria mais uma fonte de corrupção para os políticos que atuam nas cidades praieiras.

Mário Negrão Borgonovi (Petrópolis, RJ)

Excelente. Praias são bens públicos de todos os pagadores de impostos. Acesso irrestrito. Quem não quiser se misturar, que fique na piscina dos condomínios fechados.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)