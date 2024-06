Você já viveu um grande amor, leitor?

São Paulo (SP)

Nesta quarta-feira (12) é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil. A data, conhecida por declarações públicas de afeto, jantares românticos e trocas de presentes é também criticada por seu apelo comercial e pela pressão sobre os solteiros.

Mas independentemente do tempo que durem, alguns amores marcam as nossas vidas e a data é também uma forma de celebrá-los. Então, leitor, a Folha quer saber: você já viveu um grande amor? Conte a sua história neste formulário.



