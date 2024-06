Sem reeducação alimentar, a pessoa fica dependente do remédio, diz leitora sobre o Ozempic

São Paulo (SP)

Emagrecimento

"Ozempic me ensinou que pensamos a obesidade da forma errada" (Equilíbrio, 9/6). O mais difícil é manter essa perda a longo prazo. Sem uma reeducação alimentar a pessoa vai ficar dependente do remédio para manter o peso saudável ou então vai engordar novamente

Nicole Abud (São Paulo, SP)



Perfeito: Ozempic é solução artificial (e muito lucrativa) para um problema artificial criado pela indústria alimentícia.

Daniela Miranda Burello (Niterói, RJ)

Ótima reflexão. Não precisamos ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Respeitar uma pessoa se tratando é o mais importante, porém o tratamento em si não se resume ao uso do fármaco. Terapia e estilo de vida são os alicerces do dito tratamento, o Ozempic e afins são ferramentas adjuntas dessa mudança.

Gabriel Barbieri (Florianópolis, SC)



É mais fácil os governos dos países tributarem pesadamente os alimentos ultraprocessados. A conta tem que cair no colo da indústria.

Pedro Castelhano (Curitiba, PR)

Jornalismo comunitário

"Jornalista investe em notícias do Limão e quer revolucionar bairro paulistano" (Mercado, 10/6). Em 1954, aos 10 anos de idade, fui parar no Limão por força das circunstâncias. Rodei a cidade e vim parar em Cotia, mas a ligação com o bairro permanece como as mais fortes lembranças da infância e adolescência. Parabéns, Guilherme! Ah, aproveite para plantar capim-limão onde ainda tiver mato. Pode dar a melhor limonada da cidade.

Switlana Nowikow (Cotia, SP)

Acompanho o Tem No Limão há quatro anos e acho uma iniciativa exemplar. O Gui, como é conhecido no bairro, sai de casa de madrugada para cobrir um acontecimento importante, sempre com a responsabilidade de reportar os fatos (como os bons jornalistas). Mostra os problemas, as oportunidades, cobra autoridades, entretém e produz um conteúdo que enfatiza o lado alegre das pessoas que trabalham por aqui. A cidade só ganha com o jornalismo comunitário!

Leonardo Trindade (São Paulo, SP)

Peeling de fenol

"Outra cliente de influencer relata problemas após peeling de fenol" (Cotidiano, 10/6). A ganância corre, voa solta, em pseudo-clínicas de pseudo-especialistas. Sempre haverá casos de peeling de fenol ou outra atividade técnica feitos por profissões honestas mas limitadas a um pequeno saber. Mesmo em profissões paramédicas com obrigatoriedade de formação acadêmica há variados graus de especialização. Quem fiscaliza isso?

Murilo Belezia (São Paulo, SP)

Projetos travados

"Em 6 meses, Milei compensa dificuldades domésticas com sobreatuação internacional" (Mundo, 9/6). Estive recentemente em Buenos Aires e mudou mesmo...para pior!.

Claudio Luiz da Cunha (Curitiba, PR)

Justiça

"Torcedores que atacaram Vinicius Jr. com cantos racistas são condenados a 8 meses de prisão" (Esporte, 10/6). Esse garoto tem um sorriso que transmite calma. Simplesmente maravilhoso em todos os sentidos de existência. Obrigada, campeão, pela força e luta.

Maria Aparecida dos Santos (Campinas, SP)

Vinicius Jr. mostrando que referência no esporte pode e deve ser também referência de cidadania e o exemplo certo para a garotada. Chamou para si uma briga que afeta a todos nós, nos estádios e nas ruas. À noite ele pode se deitar e saber que "combateu o bom combate, terminou a partida e guardou a fé em um mundo melhor"!

Douglas Soares Oliveira (Vitória, ES)

Vinicius Jr. ficará na história, não apenas como um excepcional jogador, mas também como um atleta que teve coragem de erguer a sua voz contra o racismo.

Joelson Ciacci (Varginha, MG)



Parabéns Vini, esse "gol" foi o mais bonito e importante de sua carreira até aqui, tenha certeza disso. Estou agora te esperando de volta ao nosso Flamengo, sua casa.

Aquiles Campagnaro (Santo André, SP)

Investimento de R$ 5,5 bi

"Governo Lula lança PAC para universidades federais para tentar reverter greve de professores" (10/6). O PAC é bem-vindo e necessário. Precisamos ampliar as redes federais de educação profissional e superior. O problema é ampliar e não querer pagar salários adequados aos técnicos e pregadores.

Egeu Gomez Esteves (São Paulo, SP)

As federais existentes caindo aos pedaços e o governo criando mais. Inacreditável!

Alexandre Valdevino (Recife, PE)

Posicionamento

Sobre a reportagem "Microcasas se expandem com puxadinhos em Campinas (SP)", informo que o jornalista que assina a reportagem é filiado ao PSOL, conforme ficha de filiação enviada à Redação. A liderança do Núcleo Residencial Mandela também é ligada ao partido. Isso fere o princípio da isenção e o Manual da Redação do jornal. A ampliação das moradias não caminhou com a celeridade esperada porque a coordenação do núcleo pediu alterações no projeto. A Prefeitura aguarda, ainda, uma lista com a indicação dos moradores que vão aderir à ampliação. Essas informações foram omitidas no texto.

Dário Saadi, prefeito de Campinas (Campinas, SP)

Resposta do repórter Luis Eduardo de Sousa

"Eu me filiei ao PSOL na adolescência e pedi desfiliação no mesmo ano. Não sou militante e não tenho ligações políticas. As ponderações da prefeitura estão na reportagem, na qual o vice-prefeito fala. A liderança do movimento não foi abordada pela reportagem.

Luis Eduardo de Sousa (Campinas, SP)