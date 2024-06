Qual legado a Copa do Mundo de 2014 deixou para o país, leitor?

Há 10 anos, em 12 de junho, a Copa do Mundo de 2014 começava em solo brasileiro. O campeonato foi um dos mais emocionantes dentre as últimas edições, lotado de zebras e viradas inesperadas. À época, porém, a notícia que o Brasil ia sediar o mundial não foi bem recebida.

As Jornadas de Junho em 2013, um ano antes, e protestos que se sucederam deixaram o país movimentado, com brados de "Copa do Mundo eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação", a hashtag #NãoVaiTerCopa, e manifestações contra os valores bilionários depreendidos com obras, algumas até hoje inacabadas, para a realização do evento.

Em paralelo, desenrolava-se a Operação Lava Jato e uma desenhava-se uma eleição presidencial polarizada no final do ano, que reelegeria Dilma Rousseff (PT) após disputa acirrada contra Aécio Neves (PSDB).

Os reveses não ficaram apenas na política: começando com um gol contra de Marcelo, a Copa do Mundo de 2014 foi marcada pela goleada da Alemanha contra o Brasil, resultando no 7 a 1, a maior derrota do futebol brasileiro em uma Copa. O time canarinho ainda foi derrotado pela Holanda na disputa pelo terceiro lugar.

