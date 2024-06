Para leitor, Tarcísio pôs ex-Rota na chapa de Nunes para amenizar sua fama de chacinador

Ex-Rota como vice de Nunes

Tarcísio é muito esperto. Meteu um matador no colo do Nunes para amenizar a sua fama de chacinador ("Tarcísio anuncia ex-Rota indicado por Bolsonaro para vice de Nunes na eleição", Política, 22/6). Mas vai dar tudo errado!

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Até para eles foi um anúncio constrangedor.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)

Da esq. para a dir., o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o coronel Mello Araújo (PL) após almoço na capital paulista - Rafaela Araújo/Folhapress

Político deve ter mais ácido no estômago para digerir sapos que engole.

Paulo Usuda (São Paulo, SP)

Gravidez precoce

Isso tem que parar de acontecer ("A cada dia, 26 meninas menores de 14 anos se tornam mães no país; 20% se declaram casadas", Saúde, 22/6). Ter um filho é responsabilidade muito grande. Muitos menores infratores vieram de famílias desestruturadas ou sem pai nem mãe.

Valdemar Basso (Americana, SP)

O ato performático contra o projeto Antiaborto por Estupro, em frente à sede do PL, em São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

Pantanal sem ajuda aérea

Agora dinheiro para picanha, uísque 12 anos, viagra e simulações de guerra, os militares têm ("Falta de aviões atrasa combate ao fogo no pantanal", Ambiente, 22/6). O Estado brasileiro serve a quem?

Jenny Gonzales (São Paulo, SP)

São João e apropriação cultural

"Nordeste não é dono da festa de São João" (Cozinha Bruta, Folha Corrida, 22/6). Então, libera a gente para comer pizza com ketchup e está tudo certo. De saco cheio desse povo que fica tendo chilique dizendo que só se come pizza com azeite em nome da pureza da pizza e coloca linguiça no nosso cuscuz.

Anna Rodrigues (Vitória, ES)

Racismo estrutural

Qual a surpresa ("SP enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares a de brancos usuários", Cotidiano, 22/6)? O sistema é cruel contra a pessoa negra, em especial se ela for de periferia. E tem quem diz que "racismo é mimimi". A extrema direita é a maior invenção do sistema.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

Manifestante na Marcha da Maconha, que ocorreu no último domingo (16) em SP - Felipe Iruatã - 16.jun.2024/Folhapress

Um dos infográficos do texto aponta que, entre os negros presos, 52% tinham só o ensino fundamental completo; entre os brancos, 28%. A exclusão é anterior à prisão. Ela já está presente no ensino básico.

Enir Antonio Carradore (Criciúma, SC)

Educação

Que trabalho maravilhoso ("Quatro escolas do Brasil concorrem a prêmio de melhores do mundo", Cotidiano, 22/6)! Esses professores são um exemplo a ser seguido para o Brasil se tornar um país melhor.

Vitor Gomes de Almeida (Londrina, PR)