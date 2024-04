O errado é que a monogamia como norma e isso, sim, está ultrapassado, diz leitor

Nesta semana, a Folha perguntou se os leitores consideram a monogamia um conceito fadado ao fracasso. As respostas se dividiram entre ver a poligamia como um sucessor natural e de defender os relacionamentos exclusivos pela praticidade. Confira o que foi dito a seguir.

Relacionamentos não-monogâmicos são "tendência" em bolhas bastante específicas da sociedade, especialmente naquelas em que há mais estudo, mais riqueza e uma propensão maior a aderir a ideias progressistas; isso, porém, não invalida os relacionamentos. Seja com três, quatro ou mais pessoas, desde que não haja prejuízo a terceiros além dos envolvidos, não há motivo para haver resistência.

Guilherme Neves (Recife, PE)

Não está ultrapassada. Mas, sim, é super possível se apaixonar por mais de uma pessoa.

Amanda Truss (Londrina, PR)

Não, apesar de ser possível se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a monogamia, na prática, é o que tem de mais fácil de se administrar no dia a dia. Apesar de ser muito pregada, no final das contas as pessoas terminam se traindo muito, mas é bem conveniente ser monogâmico para questões de administração da casa, filhos, pets etc.

Gabriela Rodrigues Barbosa (Belo Horizonte, MG)

Não sei se a monogamia está ultrapassada, mas é fato que, entre os mais jovens, há uma aparente tolerância em relação ao poliamor e suas nuances.

Carlos Henrique de Oliveira (Itupeva, SP)

Em todo relacionamento é necessário definir limites que garantem que aquela troca será saudável e mútua - Good Studio/Adobe Stock

A monogamia é extremamente importante para a coesão social e deve ser incentivada. Sociedades em que a não-monogamia é a norma são mais sexistas e violentas.

João Álvares (São Paulo, SP)

Acho que é possível a gente se apaixonar por várias pessoas, acredito na multiplicidade do amor. Faz parte da natureza humana a gente conhecer vários corpos.

Igor de Brito Martins (Caruaru, PE)

Não diria ultrapassada, mas legitimamente problematizada.

Bruno Biasi (São Paulo, SP)

O que está ficando ultrapassado é a capacidade de criar vínculos consistentes e significativos, independente se é monogâmico ou não.

Wender Santos (São Paulo, SP)

Não está ultrapassada. Impossível se apaixonar por mais de uma pessoa. Um pode ser amor, o outro é só amizade com requintes de paixão, mas é passageiro.

Solange Mara Gonçalves (Pontal do Paraná, PR)

Eu não me importo que a poligamia seja normalizada com o tempo, mas seria mais saudável se relacionar apenas com uma pessoa ao invés de ter de prestar atenção em muitas outras ao mesmo tempo.

Osnir Soares Rebouças (Guajará-Mirim, RO)

Também penso que é possível se apaixonar por mais de uma pessoa, porém, se temos projetos e sonhos para realizar com quem vivemos, por que sucumbir a essa paixão?

Ana Cláudia Kirsch (Porto Alegre, RS)

Ultrapassada não, mas acho que cada um tem seu jeito. O errado é que a monogamia como norma e isso, sim, está ultrapassado. Leis e direitos baseados no casamento e a cultura em geral, o que gera bizarrices.

Diogo Monteiro do Amaral (São Paulo, SP)

A monogamia segue adiante, mas só quando o casal está bem, sem obrigação de continuar por questões religiosas e sociais. A poligamia deve ser flexibilizada e a separação deixar de ser uma tragédia para se tornar uma opção/decisão como outra qualquer.

Mario Costa (Blumenau, SC)