Leitor comenta atentado a Trump: 'Consequência de todo ambiente criado por ele mesmo'

Repercussão do atentado

"Aliados de Lula receiam fortalecimento da direita, e bolsonaristas tentam explorar atentado a Trump" (Política, 14/7). Infelizmente, é óbvio que os políticos de qualquer viés ideológico utilizariam politicamente um atentado, quem acredita o contrário é ingênuo ou hipócrita.

Luiz Ferreira (São Vicente, SP)

As pessoas com um mínimo de razão irão deduzir que o que aconteceu foi consequência de todo ambiente criado por ele mesmo. O criador vítima da criatura. Cidadãos de bem vítimas do "bem" que criaram.

Jorge Frankiln Zakimi (Marília, SP)

Globalmente, vivemos tempos difíceis para a democracia e a liberdade política. O atentado contra a vida do ex-presidente Donald Trump é um cristalino demonstrativo da sombria campanha que se aprochega. Cada vez mais, o extremismo vem saindo das sombras e tomando espaço diante das multidões. Precisamos diminuir o tom. Ouvir todos os lados e decidir as medidas políticas com serenidade, sob pena de condenarmos as democracias ao aniquilamento, desenvolvendo, assim, um estado de caos constante.

Lucas Loeblein (Gravataí, RS)

Bandeira dos Estados Unidos é exibida na avenida Paulista durante ato pró-Bolsonaro ao lado do Masp - Eduardo Knapp/Folhapress

Consumo desenfreado

"Inteligência artificial compete com humanos por água" (Ronaldo Lemos, 14/7). As informações são absolutamente chocantes. Estamos a caminho (e agora a passos largos) do caos. O que fazer? Na vida pública, trabalhar de um algum modo para frear esse processo. Na vida privada, viver o presente é a única experiência possível.

Isabella Andrade Guimaraes (Salvador, BA)

Colocar o Brasil como beneficiário dos lucros da IA como fornecedor de água é pensar no país sempre como a colônia exportadora de recursos naturais.

Fernando Alves (São Paulo, SP)

Além do Lixo

"Concessionárias de energia trocam recicláveis por abatimento na conta de luz" (Mercado, 13/7). Escrevo para parabenizá-los pela série. Sou envolvido com reciclagem e bastante preocupado com tema do lixo, muito relevante sobretudo para nossa cidade e estado —apenas 2% do lixo é reciclado no estado, abaixo da já modesta média nacional de 4%. Penso se um dia chegaremos aos níveis dos países europeus, que reciclam entre 60-70% do lixo. Uma pequena sugestão: transformar a série num livro, acho que pode ser útil para a sociedade como um todo.

Lucas Sancassani (São Paulo, SP)

Direcionamento de recursos

"Estados acumulam R$ 2,8 bi para segurança pública que não conseguem gastar" (Cotidiano, 13/7). Se é mesmo verdade que parte desse montante poderia ser utilizado na melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, há algo de muito errado na gestão dos recursos da pasta em São Paulo, pois falta atendimento na área da saúde e os salários deixam muito a desejar.

Jarim Lopes Roseira (São Paulo, SP)



Desmatamento

"Garimpo já devastou 584 campos de futebol em três terras indígenas neste ano, diz Greenpeace" (Mônica Bergamo, 14/7). Apesar de algumas importantes vitórias contra o garimpo ilegal que devasta e contamina o meio ambiente, adoecendo as comunidades que vivem na Amazônia, o governo ainda não instituiu eficiente política de defesa ambiental para a região. Faz-se necessário ir além das ações emergenciais.

João Perles (Pereira Barreto, SP)

Movimento identitário

"Identidade e liberdade" (Lygia Maria, 14/7). Parabéns pelas ponderações. O grande problema é que parte da esquerda invoca possuir o monopólio da virtude e não admitem a discussão de alguns de seus dogmas. Buscam sempre a desqualificação do autor, ao invés do debate das ideias. Nesse caso específico, há sim uma intolerância de grupos identitários. Contudo, não há como equiparar ao racismo, à homofobia e à agressão às minorias.

Rodrigo Naftal (São Paulo, SP)

Qualidade cinematográfica

"Qual a explicação para o audiovisual argentino dar de dez a zero no brasileiro?" (Luiz Felipe Pondé, 14/7). Pondé tem razão e, se olharmos a produção de séries, é muito grande a diferença de qualidade: roteiro, direção, atuação, fotografia etc. No cinema não é novidade, sempre houve mais produção de maior qualidade por lá. Pela quantidade de recursos que existe no audiovisual brasileiro, éramos para estar em patamar melhor.

Wlander Kwasniewski (Campinas, SP)

Por acaso o senhor assistiu os filmes de Karim Aïnouz, Kleber Mendonça, Juliana Rojas, Carolina Markowicz, Luiz Bolognesi, entre outros que têm feito enorme sucesso nos festivais internacionais? Assistiu séries como "Cangaço Novo", "Nara Leão" e "Colônia"? Se nada disso te agrada, sinto muito. O senhor deveria se mudar para a Argentina, onde, aliás, um presidente ignorante e fascista destrói o cinema local.

Mariana Pamplona (São Paulo, SP)

Cada um na sua

"O brega que habita minha samambaia saúda o cafona do teu ímã de geladeira" (Bia Braune, 14/7). Brega é querer se meter no gosto alheio. Saco cheio desse povo que quer padronizar tudo. Gosto de coisas nas paredes, nas geladeiras, azulejo fora de linha, cozinha grande e cheia de cacareco, banheiro grande com azulejo antigo. Viva a breguice digna de cada um.

Nicolle Pires (Natal, RN)

Sem fama e glória

"Por que ex-BBBs estão com raiva da Globo e desiludidos sem glamour após reality" (Ilustrada, 14/7). Talvez isso ajude a fazer cair a ficha de que esse desespero para alcançar o sucesso do dia para a noite é uma ilusão boba e frágil. Vá construir uma carreira de verdade, mereça a sua notoriedade!

Maurizio Mancioli (São Paulo, SP)

Não existe publicidade no mundo que faça vender um produto ruim, além do que é preciso ter talento e carisma para alcançar o sucesso.

Giselda Araujo (Brasília, DF)