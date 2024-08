Eis uma ótima notícia: a participação de funcionários na administração da Petrobras, diz leitor

Mudanças na Petrobras

"Governo e sindicatos ampliam presença na gestão da Petrobras sob Magda" (Mercado, 19/8). Eis uma ótima notícia: a participação de funcionários na administração da Petrobras. Para todos aqueles que desdenham, digo que observem o sucesso do governo na área econômica, que estava caindo aos pedaços com o Bolsonaro e em menos de dois anos já mostram expressivos índices de melhora.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Coitados dos acionistas, inclusive todos nós, cidadãos brasileiros. A incompetência voltou.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

A história sempre se repete. A destruição de instituições públicas por indicações políticas.

Eduardo Boghossian (Brasília, DF)

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na sua cerimônia de posse, no Rio de Janeiro - Ricardo Moraes/Reuters

Repasses de verbas

"Disciplinar e reduzir as emendas impositivas" (Editoriais, 20/8). Perfeito este editorial . Até que enfim a Folha se posiciona de forma clara e cirúrgica. Este acordo é só o primeiro passo para que se desbanque esta "farra da boiada" que abocanha 23%, enquanto nas democracias mais evoluídas e que permitem emendas do Legislativo (nem todas) é de apenas 1% das despesas discricionárias. Estas emendas sabemos que uma parte mínima é útil, pois o resto vai para a propina dos envolvidos e para obras inúteis, como o kit robótica em escolas sem internet.

Terezinha Rachid Ozorio da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)

Aposentadoria digna

"STF, revisão da vida toda e a verdade por trás dos números" (Opinião, 20/8). O texto tem a sensibilidade e a lucidez de lembrar da importância do STF em fazer justiça social e aprovar a questão da chamada "revisão para toda vida" para os aposentados.

Miguel Torres, presidente da Força Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi da Cruzes (São Paulo, SP)

Tecnologia

"IA está perdendo o hype, mas isso pode significar sucesso" (Mercado, 20/8). Enquanto o ciclo do hype pode oferecer uma estrutura para entender a evolução da tecnologia, ele não é uma regra definitiva. A IA ainda pode alcançar uma adoção generalizada, mas seu sucesso depende de vários fatores, incluindo a capacidade das empresas de demonstrar sua utilidade prática.

Luis Antonio Prates (Campinas, SP)

Disparidade

"Folha promove seminário sobre mortalidade materna e raça" (Seminários, 16/8). O que muda comportamento é multa e autuação. Eu vejo como muito cansativo ter de continuar a ouvir de autoridades e gestores públicos os verbos discutir, dialogar e conversar. Racismo é crime. Está na hora de a gestão pública assumir a responsabilidade e usar outros verbos, como implementar, transformar, fazer, restaurar, atuar, modificar, agir, enquadrar.

Rocia Oliveira (Brasília, DF)

Reflexos do bullying

"Estudantes protestam na frente do Colégio Bandeirantes após morte de aluno" (Cotidiano, 20/8). Por vestibulinho, entrei na melhor escola da minha cidade. Nas salas de aula conviviam alunos que eram filhos de médicos, do prefeito, advogados e poucas crianças, filhas de operários, como eu. Apesar de classes socioeconômicas diferentes, éramos cordiais e educados. Recordo-me de preconceito, por parte de uma ou outra docente e da administração. Hoje a sociedade é doente. Filhos reproduzem o comportamento dos pais. É preciso educar os pais e os educadores.

Ana Maria Rocco (Rio de Janeiro, RJ)

A escola tenta se resguardar do episódio lamentável, mas na prática fecha os olhos para o bullying que permeia a convivência com os pobres a quem oferece bolsa de estudo! É a elite mantendo seu preconceito com os excluídos. Adolescentes nada têm de bonzinhos, são excludentes com quem frequenta seus espaços e não pertencem a ele!

Vera Lucia Longo (São Paulo, SP)

Se o brasileiro vota em pessoas sem educação que não respeitam mulheres nem os mais velhos, mentirosas, raivosas, homofóbicas, que xingam e ofendem os desiguais na presença dos filhos pequenos, destilam ignorância, querem que a escola eduque os filhos? Sem chance, na escola reproduzem o que aprendem em casa.

Edson Muniz de Araujo (Bauru, SP)

Disputa de poder

"Musk está errado; nem por isso Moraes está certo" (Joel Pinheiro da Fonseca, 19/8). Ninguém deveria estar acima da lei. Se o Musk quer operar no Brasil, tem que seguir nossas leis e as decisões judiciais. Ponto.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

O erro de Moraes é punir severamente pessoas usadas como massa de manobra, sem capacidade de análise crítica. Se os verdadeiros responsáveis pela tentativa de golpe estivessem sendo investigados e punidos, esta coisa não teria chegado no X, os caras por si só sairiam da exposição. Políticos têm armadura da representatividade.

Armando Moura (São Paulo, SP)

Proferindo opiniões

"Pedro Cardoso diz que Silvio Santos e Delfim Netto são abusadores do Brasil" (Ilustrada, 20/8). Todos nós somos feitos de defeitos e qualidades, mas a cobertura midiática faz Silvio Santos parecer um santo, também não é por ai. Pedro Cardoso tem muita coragem em abordar isso, mas discordar também é saudável, pessoal.

Luiz Claudio Teixeira Souza (Rio de Janeiro, RJ)

Bom que alguém venha a público mostrar um pouco o outro lado do ídolo em meio a tanta bajulação. A mim sempre incomodou particularmente a generosidade em forma de humilhação exercida nos programas de auditório que ele comandava!

Sandra Regina Vidal (Goiânia, GO)