'Exagerou na dose e começou a atirar para todos os lados', diz leitor sobre Pablo Marçal

São Paulo

Abordagem

"Ministério Público Eleitoral pede suspensão de candidatura de Marçal" (Política, 19/8). Exagerou na dose e começou a atirar para todos os lados. A política na vida real é diferente das redes sociais, onde ele fala o que quer e bem entende. Agora irão colocar ele em seu devido lugar. Inelegível.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)

Ver pessoas aplaudindo esse coach e apoiando sua candidatura para a maior e mais poderosa cidade do Brasil é assustador. O nível ao qual chegou parte do brasileiros que passam pano para crimes com provas e condenação, lacração na internet para ganhar milhões, falta de respeito e civilidade. Hoje em dia o bizarro é festejado. Lamentável!

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) enfrenta Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) em debate da Band - Foto: Bruno Santos/ Folhapress

Política ambiental

"Países com florestas precisam ser remunerados mesmo com desmatamento zero, diz Marina Silva" (Ambiente, 18/8). Desmatamento zero é ficção. Estatísticas apontando percentuais de redução em um determinado período não querem dizer muita coisa. O que importa é a área já desmatada, frear o que está sendo desmatado agora mesmo, assim como os futuros desmatamentos. Sai e entra governo, tudo continua igual.

Jorge Shinya (São Sebastião, SP)

Grandíssima Marina. E pensar que há pouco tínhamos o tal ministro ‘vamos passar a boidada’.

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

É preciso coibir as queimadas indiscriminadas que vemos nos últimos anos. Sentimos as consequências diariamente: clima seco, saúde prejudicada, o bioma ameaçado, assim como a falta de água na região amazônica, sempre tão farta. É preciso fiscalizar e punir com urgência. A população precisa denunciar e os canais precisam ser mais acessíveis e divulgados.

Jose Aparecido de Sousa (Porto Velho, RO)

Montenegro e Beauvoir

"Fernanda Montenegro emociona multidão com Simone de Beauvoir no parque Ibirapuera" (Ilustrada, 18/8). A lua cheia e prateada também estava lá, como nós, para reverenciar esta mulher gigante e maravilhosa. Foi uma noite histórica e inesquecível. Obrigada, Fernanda Montenegro!

Solange A. Lisboa (São Paulo, SP)

Foi lindo! E mais bonito ainda ver tantos jovens irem assistir Fernanda Montenegro levando Simone de Beauvoir.

Fernanda Pereira (São Paulo, SP)

A maior entre as maiores mulheres brasileiras!

Ricardo Lobo (Terezópolis de Goiás, GO)

Quão próximo?

"É impossível amar o próximo" (Antonio Prata, 17/8). Sendo parte, digo com certo ressentimento: o próximo está lá longe e, embora eu tenha tentado por vezes, nunca soube entender aonde.

Daniele Carolina Lima (São Paulo, SP)



Transparência

"Lula encerra transparência de emenda para compra de máquinas em ano eleitoral" (Política, 20/8).

Vocês ajudam a encher o congresso de parlamentares do centrão, que nada de braçada na Codevasf, e querem pôr na conta do Lula. Por que o título do jornal não dá os nomes aos bois, citando os responsáveis por fazer isso com o dinheiro público oriundo de emendas?

Raul Mascarenhas (São Paulo, SP)

A vanguarda do atraso.

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)

Que Deus nos ajude!

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)

Discriminação

"Tragédia e esperança nas escolas de elite" (Vera Iaconelli, 19/8). A crueldade do racismo está em tirar o sentimento de pertencimento das suas vítimas. As escolas de elite, inclusive aquelas que assim se julgam, mas não são, se embasam no conceito de clube, com seus pilares fincados no networking, nas aparências e no consumismo. Esse contexto exclui e torna invisíveis os considerados diferentes. Sou muito pessimista em relação à mudança dessa realidade, pois, ao contrário, ela vem sendo aprofundada no mundo todo.

Valdo Neto (São Paulo, SP)

O fim da tragédia social e racial que vivemos não vai acontecer com bolsas para jovens pobres frequentarem escolas de elite e sim com o fortalecimento da escola pública. Desenvolvimento não é filho de pobre em escola de rico, mas com todos, pobres e ricos, em uma escola pública de qualidade.

Fabio Ferreira (Uberaba, MG)

Desde a implementação o sistema de cotas tem sido um divisor de águas na luta por equidade no Brasil. Surgido como uma resposta concreta às desigualdades históricas, especialmente nas universidades públicas, as cotas abriram portas para grupos tradicionalmente marginalizados, permitindo que jovens negros, indígenas e de baixa renda acessem a educação superior em uma escala nunca antes vista. A revolução promovida por essa política vai além das estatísticas.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Modo de dizer

"São dúvidas" (Ruy Castro, 18/8). Sim. Expressões que talvez não correspondam à realidade, mas autênticas chaves de engenheiro (a chave inglesa) nos ajustes de colóquios populares do cotidiano.

Aroldo de Souza Chagas (Serra, ES)

As expressões populares são construídas ao longo do tempo e carregam consigo um rico patrimônio cultural. Elas podem ter origens diversas e nem sempre correspondem à realidade literal. O importante é entender o significado simbólico e a função comunicativa que têm no contexto utilizado. O gato no telhado não explicita a sua falta de habilidades, mas uma condição vulnerável. A visão do Lince ganha força por sua capacidade de enxergar no escuro.

Décio Ceballos (São José dos Campos, SP)