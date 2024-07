Para leitoras, Pablo Marçal mente tanto que não sabe o que fala

Mentiras de Marçal

Gente! O cara mente tanto que nem sabe mais o que fala ("Marçal diz em site que é deputado federal, mandato que nunca exerceu", Painel, 21/7)!

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Rio de Janeiro, RJ)

Imagem de site de Pablo Marçal, em que ele dizer ser deputado federal - Reprodução

O camarada chegou agora na disputa, quer o lugar com janela e já está em terceiro nas intenções de voto dos paulistanos. Então surge mais uma "qualidade": ele mente e mente com a maior cara de pau. E esse pessoal que vota nessas aberrações e os apoiadores dele nem ligam. Há algo muito estranho acontecendo com uma parte da humanidade que hoje em dia busca mentirosos e inescrupulosos para dar seu afeto e atenção. Pior: no final, ainda os elegem.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Bolsonaros e Receita Federal

Neste caso, não será só o de prender o parlamentar Flávio Bolsonaro, mas, sim, de cassar o mandato também ("Bolsonaro e suposto informante na Receita tiveram 6 encontros no Alvorada e no Planalto", Política, 21/7)! As investigações estão em prosseguimento. É uma questão de tempo, e há provas incontestes!

Lena T. M. F. Levi (Brasília, DF)

Todos os crimes deste ser desde os tempos do Exército (insubordinação, bomba, apropriação de paraquedas), no Parlamento e na Presidência estão mais do que provados, e ele não é preso. Sou obrigado a acreditar no que diz a direita: o sistema protege os seus!

Melchisedc Felix (São Paulo, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa no aeroporto de Brasília, em 2023 - Gabriela Biló - 20.jun.23/Folhapress

Evangélicos e bolsonarismo

O problema é que se trata de população bem ampla e diversa, mas certos pastores, com fartas ambições monetárias e políticas, têm mania de falar em nome de todos os evangélicos ("Armas e ‘homeschooling’ afastam evangélicos em SP do bolsonarismo, aponta Datafolha", Cotidiano, 21/7). Infelizmente, alguns desses têm forte adesão de seus fiéis, que parecem ter abdicado do livre arbítrio tão propalado na Bíblia como dom divino aos humanos.

Dilmar Oliveira (São Paulo, SP)

O crescimento do pentecostalismo tem a ver com sociedade pobre, desigual e sem educação de qualidade. Sou religioso e respeito outras religiões e quem não tem religião. Aborto e casamento homoafetivo são questões de direitos civis. Onde já se viu alguém ser contra duas pessoas adultas e livres se casarem?

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)

Excluídas pelo Congresso

É o absurdo da política ("Congresso exclui 44 cidades da distribuição direta de emendas em 2024", Política, 21/7). O pior é que a população segue votando nos mesmos deputados que usam cargos para benefícios pessoais e partidários. E o país segue na rota subdesenvolvida.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Ombudsman

Os escorregões de Lula acontecem vez ou outra ("Pegadinhas da verborreia presidencial", Alexandra Moraes, Ombudsman, 21/7). Ele necessita tomar mais cuidado com suas falas. Fatos que apagam os programas que implementou para a defesa e proteção das mulheres.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Ilustração de Carvall para Ombudsman de 21 de julho de 2024 - Carvall/Folhapress

Garimpo com aval federal

Notícia maravilhosa ("ANM autoriza 870 garimpos em áreas de conservação ambiental", Ambiente, 21/7). Garimpos têm que ser legais. Assim, dá para cobrar respeito ao trabalhador e preservação ambiental, com proteção aos moradores da região. O contrário disso é a situação atual: negócio milionário jogado na ilegalidade na região mais pobre do país.

João Vergílio (São Paulo, SP)

Quais providências a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está tomando? A ANM é igual às demais agências: cabide de empregos e facilitadora de corrupção. Por que o descaso? Não basta o exemplo dos ianomâmis no início da gestão Lula?

Jose Fior Neto (Brasília, DF)

Desistência de Biden

A decisão mais sensata de um líder e de um partido ("Biden desiste de candidatura à Casa Branca e endossa vice Kamala Harris", Mundo, 21/7). Agora é partir para cima do concorrente com visões sólidas e democráticas.

Maria A. dos Santos (Campinas, SP)

O tiro do atentado raspou a orelha de Trump, acertou o coração da candidatura Biden, e, se Michelle Obama substituir Biden, o tiro terá atingido o pé de Trump.

Antônio B. Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Sócia da Sabesp

O cerne da questão é visível: iniciativa privada não se adapta com riscos elevados de perdas financeiras ("Esgoto não tratado no Amapá é desafio de sócia da Sabesp", Mercado, 21/7). O saneamento básico é direito fundamental e é dever do Estado universalizar este serviço público, custe o que custar, e não delegar para a iniciativa privada.

Marcelo Batista Gonçalves (Belém, PA)

É péssimo o serviço dessa Equatorial em Goiânia ("Demora para religar energia é alvo de queixas no serviço em Goiânia", Mercado, 21/7).

Paulo da Silva Batista (Hidrolândia, GO)

Energia limpa

Orçamento da Nasa e fortuna de Musk e outros lançadores de foguetes deveriam ir para construção de tais aparatos ("Startups eliminam toneladas de carbono, mas custo é entrave", Mercado, 21/7). Há tecnologia para responder ao aquecimento global, mas combustíveis fósseis e negacionismos, com força política e econômica, levarão à catástrofe.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)