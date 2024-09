'Tergiversar é sua marca', diz leitor sobre Kamala Harris em debate presidencial

Eleições nos EUA

"‘Eu claramente não sou Biden’, diz Kamala em debate no qual colocou Trump na defensiva" (Mundo, 10/9). Não, não é, mas continua não respondendo a questões importantes, mesmo em um ambiente favorável. Tergiversar é sua marca. Já Trump deveria saber que estaria em um ambiente hostil, ingenuidade subestimar a situação.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)



Trump é porta-bandeira da pandemia de ódio que tanto mal propaga, por trás da dissonância cognitiva que faz milhões votarem nesse desequilibrado. A Kamala mostrou a que veio, alguém real com bom senso, respeito às instituições. Tirou Trump da zona de conforto da sua atuação cafona.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Espero que a derrota de Trump contribua para acabar com essa história de "mito" no Brasil de Bolsonaro. A queda do "trumpismo" será a melhor contribuição das eleições norte-americanas para o Brasil, desmistificando a falsidade bolsonarista e talvez reduzindo o radicalismo da extrema direita!

Luís Cláudio Marchesi (São Paulo, SP)

Woody Allen

"Quando eu morrer, podem jogar meus filmes no mar, diz Woody Allen, aos 88" (Ilustrada, 9/9). No mar? Não! Vai poluir! Minhas crianças da fauna e da flora marinhas não merecem. Cineastas: gosto muito do Almodóvar, David Lynch, Costa-Gavras, Billy Wilder e do Alfred Hitchcock. Dele? Não!

Neli Faria (São Paulo, SP)

Ação extinta

"Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela Justiça, processo prescreve e promotor desabafa" (Política, 11/9). A alegação de que Boulos não poderia ser encontrado enquanto sua presença era amplamente divulgada na mídia cria uma contradição lógica. Se uma pessoa pública, participando ativamente de eventos políticos divulgados na mídia e com antecedência, não pode ser localizada por oficiais de Justiça, isso indica, no mínimo, uma falha séria nos procedimentos do sistema.

Cassio Vicinal (Goiânia, GO)

À Folha, dou meus parabéns, pois todos os candidatos a cargo Executivo de uma das maiores cidades do mundo, independentemente do espectro ideológico, deve ter a sua vida pregressa escrutinada. Um cidadão desinformado não está apto a exercer com qualidade os seus direitos políticos.

Felipe Vasconcelos (Juiz de Fora, MG)

Estratégia

"Tabata diz falar de ‘coisas chatas’ e incorpora apelido ‘Chatabata’ difundido por Marçal" (Política, 10/9). Jamais votaria nela, mas admito que é uma boa estratégia.

Juliano Camargo (Florianópolis, SC)

A política brasileira só vai "tomar jeito" quando mais mulheres forem eleitas. Se eu votasse em SP, com certeza ela teria o meu voto. Uma pena que na minha cidade não tenha uma candidata a prefeita.

Ariana Barros (Salto, SP)



Famigerado horário

"Governo Lula avalia retorno do horário de verão por causa da seca" (Mercado, 11/9). Horário de verão é o óbvio do óbvio. Nunca deveria ter acabado. Todas as nações civilizadas têm horário de verão. Aproveita-se mais a luz solar, o dia fica maior, as pessoas chegam em casa com a possibilidade de aproveitar mais o tempo, ou mesmo se divertir, aumenta o nível de emprego com mais gente na rua consumindo e estimula o turismo.

Darcio Souza (São Paulo, SP)

Não! É tapar o sol com a peneira.

David José Ferreira Júnior (São Paulo, SP)

Falando com máquinas

"McDonald’s muda formato e caminha para o fim de atendentes humanos nos caixas"

(Mercado, 11/9). Mais uma experiência burra. No drive-thru então é um desastre, fica alguém falando lá de dentro em vez de estar no caixa. Outra experiência desastrosa é autoatendimento de supermercado.

Hercilio Silva (Brasília, DF)

Novo formato da Folha

Sempre considerei a Folha de S.Paulo um veículo inovador em relação à forma de selecionar e transmitir as principais notícias dos mais variados assuntos, garantindo a minha atualização diária dos acontecimentos da minha cidade, do Brasil e do mundo. Mas, com este novo formato, o veículo realmente conseguiu dar um salto de inovação disruptiva e trouxe mais modernidade e dinamismo às notícias, deixando a leitura ainda mais prazerosa. Parabéns para toda a equipe!

Guilherme Soarez, CEO da Inspirali (São Paulo, SP)