'O que está sendo feito para resolver o problema?', pergunta leitor a respeito dos focos de incêndio em SP

Em chamas

"SP tem nove cidades com focos ativos de incêndios no início da noite desta terça (10)" (Cotidiano, 10/9). Vamos falar sobre a praga do agronegócio brasileiro ou queimar nessa caldeira por medo do capital violento?

José Davi (Castanhal, PA)

Muitos querendo jogar a culpa da situação no governo anterior. A verdade é que o governo atual é a esquerda, é do PT. É ele o responsável neste momento por este cenário. O que é que está sendo feito para resolver o problema?

Dan Sugita (São Paulo, SP)

"Resposta de Lula a seca e fogo esbarra em desarticulação, verba, estrutura e Congresso" (Ambiente, 9/9). Os produtores colocam fogo na vegetação no preparo do terreno para o plantio e o fogo sai do controle devido à secura climática e o resultado é isso que estamos vendo. O problema não estaria nestas práticas arcaicas de plantio? O governo tem que comprar aeronaves, mobilizar o Ibama e outros órgãos e gastar com pessoal para conter os incêndios. Todo ano é a mesma coisa e ninguém é punido.

Gisele Araujo (Brasília, DF)

"Poluição do ar provoca arritmia, AVC e infecções; saiba como se proteger" (Saúde, 10/9). As pessoas que trabalham nas ruas, seja recolhendo o lixo, varrendo as ruas, na construção civil, os carteiros, entre outros profissionais, não têm como fugir da poluição e secura do ar.

Carlos Eduardo de Carvalho (São Paulo, SP)

Vista do céu de São Paulo. A qualidade do ar em áreas da cidade e da região metropolitana iniciou a manhã desta segunda-feira (9) entre ruim e muito ruim, em meio a mais um dia de calor, tempo seco e fumaça de incêndios



Eleições 2024

"A direita tem dono?" (Joel Pinheiro da Fonseca, 9/9). "Marçal não é mero ‘voto de protesto’." Não, isso é irresponsabilidade!

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

Pablo Marçal é mais um triste capítulo da decadência política e social no Brasil, em termos éticos, morais e cognitivos. Nada de positivo sairá daí para o país.

Marcia Ciarallo Pescuma (São Paulo, SP)

Campanha de Boulos

"Desempenho de Boulos após entrada de Lula frustra expectativas da campanha" (Política, 10/9). Lula e Marta atrapalham a campanha de Boulos.

José Batista (Goiânia, GO)

Ao citar especificamente que a campanha esperava atingir a "parte mais pobre" o esquerdismo mostra suas garras. A esquerda vive de miséria. Fazem promessas e nada entregam. É a caça aos pobres que acontece a cada eleição. Passado o evento, os pobres continuarão pobres, pois são o que lhes alimentará nas próximas eleições.

Victor Saeta de Aguiar (São Paulo, SP)

O programa do Boulos na televisão precisa lembrar a periferia que foi na gestão da Marta que ela ganhou voz, vez e diversas marcas que, até hoje, outros prefeitos apenas remodelaram. Se não lembrar que tudo veio da Marta, Boulos não irá crescer. As pessoas têm memória curta e na era dos coaches, piorou!

Lênin Camargo (São Paulo, SP)



Atire a primeira pedra

"Como desmascarar golpistas emocionais" (Mirian Goldenberg, 10/9). Trata-se de julgar e condenar os crimes de estelionato e abuso emocional de vulneráveis. Na minha humilde opinião o que deixa algumas mulheres (ou a maioria delas) tão vulneráveis a este tipo de manipulador é a cultura machista e a invenção do "amor romântico."

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Há homens que se moldam para agradar e buscam um determinado perfil de mulheres. Observando outros machos na natureza vemos como fazem tudo para impressionar as fêmeas.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Literatura

"João do Rio construiu uma obra de exceção no Brasil" (Alvaro Costa e Silva, 9/9). É automático o paralelo da vivência literária entre João do Rio e Lima Barreto. Ambos traduziram um Rio de Janeiro fundamental para entender o que é o país hoje. Esperamos que mais escritos de João do Rio sejam publicados para entendermos o momento em que república se consolidava.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Esse era dos bons. Faz falta!

José Prado (Uberaba, MG)

Belo texto sobre singular figura icônica de uma época histórica. Lima Barreto e João do Rio são os expoentes máximos das letras cariocas.

Tadeu H. S. Cunha (Rio de Janeiro, RJ)

Critérios do benefício

"Tebet acerta ao defender aperto no Simples" (Editorial, 8/9). A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) se manifesta de forma contrária a alterações no Simples Nacional. O Simples não é uma renúncia fiscal. É um regime de tributação simplificado em relação à burocracia. As empresas do Simples pagam impostos sobre a receita bruta. O sistema funciona e estimula novos negócios. Prova disso é que reúne 92% dos empreendimentos, sendo 20 milhões de micro e pequenas empresas e cerca de 70% dos empregos do país.

Alfredo Cotait Neto, presidente da CACB (Brasília, DF)