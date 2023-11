Sua inteligência e o conhecimento jurídico incomodam oposição, diz leitor sobre Dino

Happy hour

"Tomaria um chope com Dino, mas não voto nele para o STF, diz Mourão" (Política, 10/11). Com o Dino não vale a pena nem tomar água em pé, quanto mais um chope gelado.

Leonardo Oliveira (Manaus, AM)



A dificuldade que o ministro Dino encontra nesse meio, em particular em pessoas como esse general, é a sua inteligência e o conhecimento jurídico que são muito acima dos deles e os incomodam.

Joaquim de Castro (Belém, PA)

O ministro Flávio Dino durante declaração à imprensa, no palácio do Planalto, para falar sobre as medidas de segurança para conter a criminalidade no estado do Rio de Janeiro - Pedro Ladeira/Folhapress

Crítica coerente

"Recado a Lula" (Ruy Castro, 9/11). Em sua coluna de ontem, o brilhante Ruy Castro faz uma ironia muito interessante, dizendo que não pouparia Lula se ele fizesse o que Bolsonaro fez. Mas eu gostaria que o colunista não passasse a mão na cabeça do Lula, caso ele também comece a pisar na bola. Será que o atual presidente não fez nada de errado até agora? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar...

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)

Facções milicianas

"Milícia cresce no Rio com apoio de políticos como Bolsonaro e ex-ministra de Lula" (Política, 9/11). A humanidade não está podre... O que está podre é o sistema político. Pelo menos no Brasil.

Diva Negri (Florianópolis, SC)



O pior é que, fora as poucas providências, quase todas sem eficiência, nenhuma ação é feita no âmbito direto, no momento da cobrança feita pelos milicianos a moradores e comerciantes.

Antonio da Costa (Rio de Janeiro, RJ)



Espaços delimitados

"Nunes admite que há locais onde a cracolândia não pode se fixar" (Cotidiano, 10/11). Obviamente está falando nos bairros nobres da cidade. Enquanto estão jogados e esquecidos em outros bairros, que lá permaneçam.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Solidariedade

"Mulher salva de tentativa de estupro em SP não reconhece suspeito, e investigação continua" (Cotidiano, 10/11). Heróis. Motorista e passageiros, gente verdadeiramente do bem!

Silvia Ramos (São Paulo, SP)



Emociona a atitude da passageira seguida pelos demais. Correram risco pela vida de uma indefesa.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Vitrine

"Curitiba é eleita cidade mais ‘inteligente’ do mundo" (Normalitas, 10/11). Claro que possui muitos defeitos, mas funciona, é limpa e linda! Então vamos valorizar o que o Brasil tem de bom. E tem muito mais coisas.

Karin Correa Foggiato (Curitiba, PR)