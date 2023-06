Carrapato-estrela, que transmite a febre maculosa, não pode ser arrancado da pele de qualquer jeito

São Paulo

Nesta semana, notícias mostraram que ao menos três pessoas morreram em São Paulo por causa de uma doença chamada febre maculosa. Ela é transmitida por carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii. Eles se prendem à pele dos seres humanos (e de outros mamíferos) para se alimentar e, com isso, acabam passando a doença.

O principal transmissor da febre maculosa é o carrapato-estrela. Seu nome científico é Amblyomma cajennense. Ele é um aracnídeo marrom bem pequenininho —tem a partir de 0,25 de diâmetro, mas, depois de se alimentar, pode ficar gordo como um feijão.

Veterinário mostra um carrapato-estrela em sua mão - 14.dez.2010-Erika Garrido/Folhapress

O biólogo Guilherme Piva, especialista em aracnídeos, deu mais detalhes sobre quem é e como se comporta o carrapato-estrela.

Qual o jeito certo de tirar um carrapato do nosso corpo ou do corpo de um animal quando a gente percebe ele preso ali?

Quando eu era criança, era normal as mães arrancarem carrapatos puxando com algum instrumento. Mas, principalmente no caso do carrapato-estrela, isso é errado, porque as perninhas podem acabar não saindo, ficando presas, e isso pode fazer a nossa pele inflamar e fazer outros bichinhos que causam infecções chegarem.

O melhor jeito de tirar é pegar um pedaço de algodão, molhar bem com álcool e ficar passando o algodão em cima dele até ele ficar tonto e se soltar da gente.

O carrapato se alimenta só de sangue?

Sim, eles se alimentam só de sangue e são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam estar agarrados em algum bicho bebendo sangue para viver.

Ele bebe o sangue de qualquer ser vivo?

Ele prefere mamíferos, como os cachorros, gatos e as pessoas. Os carrapatos carregam bichinhos que deixam outros bichos doentes. Esses bichinhos precisam sair do carrapato e ir para outro animal para virar adultos.

O carrapato-estrela é o mesmo que a gente encontra nos nossos pets?

Não, ele não é aquele que a gente vê nos cachorros sempre. A gente costuma ver o carrapato-estrela em bichos maiores, como vacas, capivaras, mas ele pode aparecer em cachorro também. Uma coisa importante é que, quando a gente derruba árvores e acaba com as florestas, a gente está trazendo essas doenças para mais perto da gente.

Os carrapatos são aracnídeos. Isso quer dizer que eles são tipo pequenas aranhas?

Os carrapatos são "parentes" das aranhas, mas eles são mais aparentados com os ácaros do que com elas. Eles têm algumas coisas em comum com as aranhas, mas também têm coisas que são diferentes delas.

O que eles têm em comum com as aranhas?

Eles têm oito perninhas, igual às aranhas. O "sangue" deles também é parecido. As quelíceras, que são a "boca" deles, também são um pouco parecidas, além de eles terem dois palpos, como se fossem dois bracinhos mais curtinhos na frente, que as aranhas também têm.

Todo carrapato passa alguma doença?

Os carrapatos carregam muitos bichinhos que passam doenças para outros bichos e para as pessoas. Mas esses bichinhos não deixam o carrapato doente: eles usam o carrapato para entrar no nosso corpo e deixar a gente ou outros bichinhos próximos da gente doentes.

Como ele consegue ficar na gente sem a gente perceber?

Os carrapatos são bem pequenos, e por isso é difícil a gente vê-los. E quando a gente pensa no carrapato em um animal peludo, é ainda mais difícil de ver. Mesmo na gente muitas vezes é difícil. Eles grudam as perninhas na nossa pele e a gente não consegue ver as pernas. A gente só vê uma bolinha marrom que se parece com uma pinta, então não dá para saber só de ver que aquilo é um bichinho.

Como ele faz no geral para furar nossa pele?

Ele morde e fura nossa pele com as quelíceras, a boquinha dele. E usa as pernas para se segurar e ficar bem firme.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança