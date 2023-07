Podcast discute risco do aspartame e os produtos possivelmente cancerígenos

São Paulo

A nova classificação do aspartame como "possivelmente cancerígeno" pela Organização Mundial da Saúde (OMS) gerou dúvidas sobre o uso do adoçante. Na semana passada, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ligada à OMS, incluiu a substância na lista das que estão no segundo nível de uma escala que vai de "não classificável", o primeiro, a "cancerígeno", o último.

O aspartame é o principal adoçante de refrigerantes sem açúcar, usado pela indústria de alimentos também na maioria dos produtos dietéticos. A decisão baseou-se na produção científica sobre o tema. Um comitê de 25 especialistas de 12 países avaliou estudos relacionados ao desenvolvimento de câncer em humanos e testes clínicos em animais.

A definição pode orientar políticas públicas e organizações de saúde, mas a OMS disse não se tratar de uma diretriz radical. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer recomendou que as pessoas não usem adoçantes artificiais como o aspartame. Já a Anvisa indicou o consumo dentro do limite diário mantido pela OMS, de 40 mg/kg.

O Café da Manhã desta quinta-feira (20) explica o que significa a nova classificação dada ao aspartame pela OMS, discute alternativas ao produto e analisa os efeitos do anúncio na relação das pessoas com a alimentação. O podcast entrevista Paulo Augusto Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

