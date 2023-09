Podcast debate discurso de Lula na ONU e papel que Brasil quer ter na agenda global

São Paulo

O presidente Lula (PT) subiu à tribuna da ONU nesta terça-feira (19) pela primeira vez no terceiro mandato e usou o discurso na abertura dos debates da Assembleia-Geral das Nações Unidas para falar no combate à desigualdade e à crise climática —e reforçar a demanda histórica do Itamaraty de uma reforma no Conselho de Segurança.

O petista afirmou que "falta vontade política" para superar a desigualdade e evitou se estender em temas que já geraram dores de cabeça para ele na política externa. Lula ainda fez referências veladas a Jair Bolsonaro (PL), sob o qual o país viveu uma fase de isolamento diplomático, e foi aplaudido ao repetir que "o Brasil está de volta".

As demandas de Lula por reformas em mecanismos multilaterais, que estiveram presentes no primeiro discurso dele na ONU, em 2003, encontraram eco nos pronunciamentos de António Guterres e Joe Biden —que fizeram os principais discursos da terça-feira, ao lado do ucraniano Volodimir Zelenski.

A presença de Zelenski —com quem Lula deve se reunir nesta quarta (20)— ajudou a dar peso à Assembleia, em um momento em que a cúpula e a própria ONU enfrentam questionamentos sobre sua relevância; líderes de 4 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não compareceram ao evento em Nova York neste ano.

No episódio desta quarta, o Café da Manhã conversa com a repórter da Folha Patrícia Campos Mello sobre o que os temas escolhidos por Lula no discurso revelam sobre as prioridades do governo na política externa e como eles dialogam com o papel que o Brasil quer ter no palco internacional.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.