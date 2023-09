Podcast: o que a onda de calor no inverno no Brasil tem a ver com a crise climática

São Paulo

Na última semana do inverno, uma onda de calor deve levar diferentes regiões do Brasil a terem recordes de temperatura para o período. Um bloqueio atmosférico vai impedir o avanço de frentes frias em quase todo o território —a exceção é o Rio Grande do Sul, que deve ter uma semana chuvosa, em meio ao rescaldo dos últimos temporais que deixaram 48 mortos.

A expectativa é de dias de sol forte e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano —mesmo no Centro-Oeste, onde o período é mais quente que o verão. O calor intenso deve chegar ao fim de semana, quando atinge o pico em lugares como São Paulo, e aumentar o risco à saúde em especial para crianças, grávidas e idosos.

O calor fora do normal e as chuvas fortes registradas agora no país são reflexo da crise climática causada pela ação humana que aquece o planeta. A emergência deve fazer de 2023 o ano mais quente já registrado na história e provocar eventos cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes.

As consequências são sociais e econômicas, com impacto sobretudo entre as populações vulneráveis. Perdas na agricultura, problemas de infraestrutura e sobrecarga do sistema de saúde estão entre os efeitos destacados pelos especialistas.

O Café da Manhã desta terça-feira (19) explica a onda de calor no Brasil, discute como ela se conecta à crise climática e analisa as consequências para o país. O podcast entrevista Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da USP e membro do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).

