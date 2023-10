Podcast: o que levou à guerra entre Israel e Hamas, de escalada de tensões a maior ataque em 50 anos

São Paulo

Israelenses e palestinos passaram o domingo (8) contabilizando vítimas, preparando-se para ofensivas e externando preocupações com os rumos da guerra iniciada no dia anterior. A ação terrorista do grupo fundamentalista Hamas foi o maior ataque a Israel em 50 anos, com incursões por terra, ar e água —que geraram críticas à inteligência de Tel Aviv.

Na ONU, antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, o embaixador israelense definiu os ataques como "o 11 de Setembro" do país, e o representante palestino afirmou que teme que um endosso do colegiado ao direito de defesa de Israel signifique uma licença pra matar palestinos em Gaza, região controlada pelo Hamas.

No sábado, o ataque surpresa lançou mais de 5.000 foguetes e incluiu o sequestro de civis e militares, além de massacres indiscriminados. A ação, segundo o Hamas, foi motivada por "ataques crescentes" de Israel contra os palestinos e deixou pelo menos 700 mortos; mais de 100 israelenses são hoje reféns.

Como resposta, o criticado governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu lançou bombardeios em Gaza —que resultaram em mais de 400 mortes— e lançou um plano para retirar civis das regiões de fronteira. O movimento pode ser visto como preparação para uma incursão por terra em território palestino.

Segundo o Itamaraty, são pelo menos três brasileiros desaparecidos e mais de mil interessados em ajuda para deixar a região.

No episódio desta segunda (9), o Café da Manhã conversa com o jornalista Diogo Bercito, especializado em estudos árabes e ex-correspondente da Folha em Jerusalém, sobre as motivações para o maior ataque contra Israel em 50 anos. Ele também analisa o que esperar dessa nova rodada de conflito no Oriente Médio.

