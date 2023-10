Podcast discute peso de troca na Caixa e reforma ministerial em votação na Câmara

São Paulo

Depois de uma reforma ministerial em setembro, o governo Lula (PT) trocou a presidência da Caixa na quarta-feira (26) para ampliar o espaço do centrão no primeiro escalão e atender ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Horas depois da nomeação de Carlos Vieira, os deputados aprovaram o projeto de lei que tributa offshores e fundos dos super-ricos.

A liderança do governo na Câmara negou relação entre os dois fatores, mas o texto —considerado crucial para que o Planalto aumente a arrecadação e cumpra as metas fiscais em 2024— se arrastava na Casa desde o fim de agosto.

PP e Republicanos deram boas votações ao governo, mas o resultado não implica adesão automática do centrão. A Folha mostrou que o bloco ainda cobra vice-presidências da Caixa e a direção da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). A pressa do governo na pauta econômica deve continuar a ser instrumento de barganha para cargos e emendas no ano que vem, quando muitos parlamentares devem concorrer na eleição municipal.

O episódio desta sexta-feira (27) do Café da Manhã discute as entregas do Planalto ao Congresso, analisa como está a relação dos dois e discute os interesses do governo e do centrão nas negociações. O podcast entrevista Ranier Bragon, repórter da Folha em Brasília.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.