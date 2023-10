Podcast explica estratégia do governo para desarmar bombas fiscais de Congresso e Judiciário

São Paulo

A promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de perseguir o déficit zero nas contas públicas em 2024 é vista com ceticismo por muitos setores —e pode ganhar obstáculos da ordem de R$ 24 bilhões com uma série de projetos que tramitam no Congresso e podem aumentar as despesas e diminuir a arrecadação do governo.

São propostas como a prorrogação da desoneração da folha e outra que altera a contribuição previdenciária dos municípios. Esta última, por exemplo, está na pauta do Senado e teve o debate no Legislativo classificado como "atabalhoado" por Haddad; o ministro se disse aberto a discutir uma saída para os municípios.

A preocupação fiscal chega também ao Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, o governo Lula (PT) atua em ao menos duas frentes: uma pede para derrubar o limite de pagamento de precatórios; e outra prevê uma força-tarefa para mapear ações contrárias à União e se antecipar a surpresas indesejadas que pressionem as contas públicas no futuro.

O episódio desta quarta-feira (4) do Café da Manhã explica os enroscos fiscais que podem vir do Legislativo e do Judiciário e analisa as estratégias do governo para lidar com eles. O podcast entrevista Idiana Tomazelli, repórter da Folha em Brasília.

