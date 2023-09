Podcast discute como preconceitos aparecem na construção da imagem de políticos

São Paulo

Dias antes de fazer uma cirurgia no quadril, prevista para esta sexta-feira (29), o presidente Lula (PT) disse que não seria fotografado de andador ou muleta. "Vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado", afirmou.

A fala foi criticada pelo preconceito contra as pessoas com deficiência —como se só fosse bonito quem não precisasse de auxílio para caminhar. Em abril, Lula já tinha pedido desculpas por dizer que pessoas com deficiência intelectual têm "problemas de desequilíbrio de parafuso". Os casos levaram a um debate sobre capacitismo e sobre a imagem que políticos buscam construir de si.

O tema também aparece em outros países e passa por outros preconceitos. Nos EUA, o etarismo é denunciado por alguns grupos, já que republicanos usam a idade de Joe Biden, 80 anos, para caracterizá-lo como inapto para a Presidência —Donald Trump tem 77.

O Café de hoje analisa os elementos que pesam para políticos na construção da imagem pública deles e discute como esse processo ainda ecoa preconceitos. O podcast entrevista o consultor estrategista em marketing político Felipe Soutello. Ele foi responsável pelas campanhas de Simone Tebet (MDB) à Presidência, em 2022, e de Bruno Covas (PSDB) à Prefeitura de São Paulo, em 2020.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.