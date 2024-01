Podcast explica por que empresas aéreas estão em crise de novo

São Paulo

O pedido de recuperação judicial da Gol é o capítulo mais recente de uma crise do setor aéreo brasileiro. A medida foi oficializada na semana passada, nos Estados Unidos —agências de risco estimam que a dívida da empresa é de R$ 20 bilhões. A Gol diz que os voos operam conforme o programado e que a compra de passagens não foi afetada.

Segundo as companhias, a pandemia agravou dificuldades que o setor já enfrentava —ligadas principalmente aos custos de operação, muitos deles atrelados ao dólar— e a retomada das viagens não melhorou a situação financeira.

O governo Lula abriu um canal com elas e anunciou que estuda um plano de socorro, com um fundo de até R$ 6 bilhões, que se somaria a benefícios como isenções tributárias. O ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) disse também que tem conversado com a Petrobras para estudar uma redução no preço do querosene de aviação. O plano do governo deve ser detalhado nos próximos dias.

O episódio desta quarta-feira (31) do Café da Manhã trata do mercado aéreo brasileiro com o economista José Roberto Afonso. O professor do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) e da Universidade de Lisboa explica por que as empresas têm tido dificuldades e discute o impacto da crise da Gol no setor.

